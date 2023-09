Hexenwahn in Arnsberg lebt wieder auf

Arnsberg. Theater-Konzert „Psychosa – Protokoll einer Recherche“ feiert Comeback in Arnsberg.

„Psychosa – Protokoll einer Recherche“ lautet der Titel eines dramatischen Theater-Konzertes in Kooperation von Teatron-Theater und „The Orpheus Consort”. Aufgeführt wird das Stück am kommenden Samstag, 9. September, ab 20 Uhr in der Kultur-Schmiede im Stadtteil Arnsberg.

Das genreübergreifende, dramatische Werk über die Hexenverfolgung der frühen Neuzeit, die auch und besonders das Sauerland betraf, war bereits früher im Jahr zu sehen und zu hören – im Verlauf des Kultursommers Arnsberg wird es nun ein weiteres Mal aufgeführt.

+++ +++

Die besondere Kooperation zwischen dem Teatron-Theater und dem Ensemble für Alte Musik „The Orpheus Consort“ sowie dem Sounddesigner Max Gausepohl zeichnet diese musikalisch-dramatische Inszenierung aus. So werden die Musikerinnen und Musiker, die auf historischen Instrumenten Musik der Renaissance und des Frühbarock darbieten, immer wieder in das schauspielerische Geschehen einbezogen. Besonders die beiden klassisch ausgebildeten Sänger Maria Mysachenko (Sopran) und Johannes Wedeking (Bass) stellen mit großer Ausdruckskraft unterschiedliche Figuren im theatralischen Geschehen dar. Aber auch die Musikerinnen und Musiker – Frederik Punsmann (Orgel, Cembalo), Jenny Heilig (Zink), Luis Tasso Athayde Santos (Dulcian) – repräsentieren immer wieder Angehörige eines Recherche-Teams, das Ursachen und Hintergründe der Hexenverfolgung erforscht.

Roter Faden

Als roter Faden ziehen sich durch diese Inszenierung die fiktiven Aufzeichnungen einer jungen Frau (Schauspiel: Christina Stöcker), die aufgrund ihrer Familiengeschichte zur Forscherin wird.

Sie findet ganz zufällig heraus, dass aus ihrer eigenen Familie mehrere Frauen auf dem Scheiterhaufen endeten – als Hexen verbrannt wurden. So beginnt sie ihre ganz persönliche Recherche, ihre Suche nach Fakten, Einzelschicksalen von Verfolgten und Verfolgern, nach Hintergründen, Motiven und Ursachen für die Hexenverfolgungen im 17. Jahrhundert.

Analytischer Transfer

Das Thema Hexenverfolgung erfährt außerdem immer wieder einen analytischen Transfer zu aktuellen Themen und zeigt sich dadurch als teilweise dramatisch aktuell. Immer liegt der Recherche die Frage zugrunde, was hat die Menschen zu derart wahnhaften und grausamen Verfolgungswellen gebracht, und was haben diese Geschehnisse für Auswirkungen auf spätere Zeiten, was haben sie zu tun mit der Protagonistin selbst und der Zeit, in der sie lebt.

So entsteht ein theatralisches Protokoll einer sehr persönlichen Recherche, die zwar auf Fakten basiert, sich aber höchst subjektiv und nicht selten äußerst dramatisch präsentiert.

Weitere Informationen und eine Fotogalerie: teatron-theater.de/programm/psychosa-protokoll-einer-recherche-2, Karten (23 Euro/erm. 12 Euro): online bei reservix.de sowie in der Buchhandlung Sonja Vieth und allen reservix-Vorverkaufsstellen oder, für Kurzentschlossene, an der Abendkasse in der Kulturschmiede Arnsberg, Apostelstraße 5 im Stadtteil Arnsberg, Tel. 0163-4776899..

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg