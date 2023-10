Hier die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim

Neheim. Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Erfolgsgaranten für den Neheimer Fresekenmarkt.

Nach einem durchwachsenen Start am Freitag ist der Fresekenmarkt am Samstag und Sonntag voll durchgestartet Bei gutem Wetter lockte die Traditionsveranstaltung, die bereits zum 44. mal von Aktives Neheim organisiert worden ist, zahlreiche Besucher aus Neheim und den umliegenden Städten und Gemeinden am Samstag in die Innenstadt.

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche / WP

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Die schönsten Bilder vom Fresekenmarkt in Neheim Der verkaufsoffene Sonntag, der Autoherbst, Trödelmarkt, Karussells und jede Menge Programm waren Publikumsmagnete für den Neheimer Fresekenmarkt. Foto: Thomas Nitsche

Markthändler auch zufrieden

Mit einem bunten Familienprogramm und dem verkaufsoffenen Sonntag wurde der Fresekenmarkt auch am dritten Festtag zu einem Erfolg, der nicht nur die Einzelhändler zufrieden stimmte. Die Schausteller und Markthändler mit einer Vielzahl von Verkaufs- und Ausstellungsständen sowie Aktions- und Mitmachständen erweiterten die Angebotspalette und bereicherten die Veranstaltung.

Eine positive Ergänzung zum Fesekenmarktes war am Samstag der Neheimer Wochenmarkt auf dem neben den reichhaltigen ständigen Angeboten auch die herbstlichen Artikel Verkaufsschlager waren.

Als die Markthändler den Platz räumten, begann der Aufbau des zweiten Neheimer Autoherbstes, bei dem zahlreiche neue Modelle vorgestellt wurden. Besonders die Neuwagen mit Elektro-Motoren stießen auf großes Interesse der Autoliebhaber und Interessenten. Zwar wurden an diesen Tagen keine Autos verkauft, doch hoffen die Händler, das Interesse der Kunden geweckt zu haben.

Hüpfburg und Rutschen

Der gutbesuchte verkaufsoffene Sonntag machte das Programm des Fresekenmarktes komplett. Dieser startete mit einem großen Kindertrödelmarkt.

Neue Pastoralreferentin für Arnsberg

Die Stadt war voll wie lange nicht mehr. Neben dem Kindertrödelmarkt hatten die Organisatoren ein vielseitiges familiengerechtes Programm, bei dem die Kleinsten Besucher im Mittelpunkt standen, auf die Beine gestellt. Auf den Hüpfburgen, Rutschen und Kinderkarussells kamen die kleinen Besucher auf ihre Kosten. Für die Erwachsenen hatten die die Geschäfte geöffnet und die Einzelhändler präsentierten eine Vielzahl attraktiver Angebote.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg