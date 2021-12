Hier können Sie sich in Arnsberg und Sundern impfen lassen

Arnsberg/Sundern. Hier können sich Arnsberger und Sunderner vor Ort außerhalb der Arztpraxen gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises informiert, dass mit dem neuen Impferlass vom 23. Dezember Booster-Impfungen bei über 18-jährigen Personen durchgeführt werden, bei denen die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Zuvor betrug die Regelung vier bzw. fünf Monate.

In dieser Woche werden vom Hochsauerlandkreis im Raum Arnsberg/Sundern an folgenden Stellen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen ohne Terminvergabe angeboten:

Die ständige Impfstelle im Kulturzentrum Arnsberg-Hüsten, Berliner Platz 5, ist am Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. Dezember) von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Und die ständige Impfstelle in Sundern-Westenfeld, Schützenhalle, Westenfelder Str. 23 begrüßt Impflinge am heutigen Montag (12 bis 18 Uhr) und am morgigen Dienstag (28. Dezember) von 9 bis 15 Uhr.

Der Impfpoint Neheim vom Institut für Notfallmedizin hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können unter https://inm-arnsberg.de/ gebucht werden.

Im Januar wird an folgenden Stellen vom Hochsauerlandkreis geimpft:

Kulturzentrum Berliner Platz in Hüsten: 5., 6. und 7. Januar von 14 bis 20 Uhr; 8. Januar von 12 bis 18 Uhr; 12. und 13. Januar von 14 bis 20 Uhr; 14. und 15. Januar von 12 bis 18 Uhr.

Weiterhin impfen selbstverständlich auch niedergelassene Ärzte nach entsprechender Terminvereinbarung.

