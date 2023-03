Hier stehen im HSK in den kommenden Tagen die Blitzer

Hochsauerlandkreis. „Blitzer“ sind in der kommenden Woche im Kreisgebiet verteilt. Autofahrer müssen auch in Arnsberg, Sundern und am Möhnesee mit Kontrollen rechnen.

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 13. bis 17. März folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

13. März:

- Arnsberg, Neuer Schulweg

- Schmallenberg, B 511

14. März:

- Brilon, Möhnestraße

- Bestwig, L 776

15. März:

- Winterberg-Silbach, Bergfreiheit

- Sundern-Allendorf, Plettenberger Straße

16. März:

- Brilon, Derkere Mauer

- Hallenberg, Merklinghauser Straße

17. März:

- Eslohe, B 55

-Marsberg-Westheim, Kasseler Straße

Es muss darüber hinaus auch vielen weiteren Stellen im gesamten Kreisgebiet mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt.

Am kommenden Wochenende ist zu dem mit Blitzern am Möhnesee zu rechnen. Die Polizei im Kreis Soest kündigt Kontrollen am Freitag, 17. März, an der Seeuferstraße am Möhnesee und am Samstag, 18. März, auf die B516 in der Gemeinde Möhnesee an.

