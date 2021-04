Hier wird ab Montag im HSK „geblitzt“

Schon am Ostermontag wird der HSK wieder „blitzen“.

Hochsauerlandkreis. Ab Ostermontag „blitzt“ der HSK wieder kreisweit – auch in Arnsberg (Müschede) und Sundern (Enkhausen).

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des HSK „blitzt“ in der Woche nach

Ostern an folgenden Straßen:

5. April (Ostermontag) Eslohe-Frielinghausen (B 511) und Meschede, Frenkhauser Straße;

6. April Arnsberg-Müschede, Rönkhauser Straße, und Olsberg-Wiemeringhausen (B 480);

7. April Sundern-Enkhausen (B 229) und Medebach, Oberstraße;

8. April Meschede-Freienohl,

Konrad-Adenauer-Straße, und Schmallenberg-Gleidorf (B 236);

9. April Bestwig-Nuttlar (B 7) und Winterberg, B 236/ Am Waltenberg.

Es muss darüber hinaus an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst gerechnet werden, auch an Wochenenden und Feiertagen (Info: https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis). Auch die Polizei führt kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durch.