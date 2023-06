Historische Hubertusglocke zurück in Arnsberg-Müschede

Müschede. Abholung aus Hettstedt in Sachsen-Anhalt erfolgreich. Glocke ist mit der Geschichte des Ortes eng verbunden.

Sie ist zurück in Müschede: Die Glocke der alten Müscheder Hubertus-Kirche aus dem Jahre 1750. Bereits vor dem Jahr 1484 wird an dieser Stelle eine Kapelle erwähnt, die dem heiligen Hubertus gewidmet war. Obwohl sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder erweitert wurde, reichte der Platz für die wachsende Müscheder Bevölkerung nicht mehr aus.

Darum entschloss man sich um das Jahr 1870 herum, die Kapelle an gleicher Stelle durch eine Kirche zu ersetzen. Auch in dieser Kirche verrichtete die Glocke dann bis 1932 ihren Dienst. Nach dem Bau der heutigen Müscheder Kirche im Jahre 1932 wurde die Glocke der alten Hubertus-Kirche nicht mehr benötigt, sodass man sie in die sogenannte Diaspora nach Siersleben / Hettstedt (Sachsen-Anhalt) gab.

In Vergessenheit geraten

Sie geriet in Vergessenheit. Als im Jahre 1986 mit den Vorarbeiten zur Ortschronik begonnen wurde, kam auch ihre Geschichte wieder zum Vorschein. Es wurde Kontakt nach Hettstedt aufgenommen, dem viele Besuche und Freundschaften folgten. Etwa im Jahr 2010/2012 wurde auch die dortige Kapelle St. Bonifatius entwidmet. Die Glocke wurde abgebaut und eingelagert. Zu dieser Zeit bemühte sich der Arbeitskreis für Dorfentwicklung und Heimatpflege (ADH), die Glocke wieder zurück nach Müschede zu bekommen, was aber an verschiedenen Auflagen scheiterte. Im Jahr 2022 griff der neue Ortsheimatpfleger Ferdi Schwingenheuer das Projekt erfolgreich wieder auf und konnte die Glocke persönlich in Hettstedt abholen. „Es war mir ein besonderes Anliegen, die Glocke zurück nach Müschede zu holen, insbesondere deswegen, da diese Glocke mit der Geschichte unseres Ortes eng verbunden ist“, so Ferdi Schwingenheuer. Nun konnte die Glocke in Zusammenarbeit mit dem ADH wieder an ihrem ursprünglichen Standort auf dem heutigen Dorfplatz, oberhalb der heutigen Kirche, aufgestellt werden. Der Standort war zuvor mit dem Bezirksausschuss Müschede abgestimmt worden. Die Firma Ebel hat dafür einen großen Findling gespendet und auf dem Dorfplatz aufgestellt.

Infotafel installiert

Eine Infotafel weist auf die Geschichte hin. „Die Glocke führt zur weiteren Aufwertung des Dorfplatzes. Wir freuen uns, dass dieser historische Ort auf diese Weise erlebbar gemacht wurde“, so der Vorsitzende des Bezirksausschusses Müschede, Christoph Hillebrand.

