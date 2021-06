Im Vorjahr feierte das Gymnasium Laurentianum im Wildwald Voßwinkel eine würdige Zeugnisübergabe. Das Land macht nun den Weg frei, dass es auch in diesem Jahr schöne Schulabschlussfeiern geben wird.

Schul-Abschluss Hoffnung auf würdige Abschlussfeiern in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Land NRW macht den Weg frei für würdige Abschlussfeiern der Schüler/-innen. In Arnsberg und Sundern blüht die Hoffnung auf Partygefühl zum Finale.

Nach 15 Monaten Pandemie, äußerst belastender Schulzeit und viel genommenem Lebensgefühl zum Ende einer langen gemeinsamen Schullaufbahn haben Abschlussschüler/-innen und ihre Eltern aus Arnsberg und Sundern nun doch noch Hoffnung auf ein würdiges und festliches Finale: Das Land NRW erlaubt unter bestimmten Vorgaben feierliche Zeugnisvergaben und sogar von den Schülern selbst organisierte Abschlussfeiern.

In der Kurzverkündung des Landes heißt es: „Feierliche Zeugnisvergaben sind mit Sitzplan und negativem Corona-Test sind möglich, teilnehmen dürfen Schüler/-innen, Eltern und Lehrkräfte“. Unter diesen Bedingungen können diese Veranstaltungen auch in einer Aula oder Festhalle stattfinden. Begünstigt werden diese Rahmenbedingungen durch das mögliche Eintreten des Kreises in die Inzidenzstufe I mit grundsätzlich weiteren Lockerungen.

Abschlussfeiern selbst organisiert

Den Schülerinnen und Schülern vielleicht noch wichtiger sind aber die Abschlussfeiern: Diese sind zwischen dem 3. Juni und 11. Juli „als einmalig selbstorganisierte Feste im internen Kreis ohne Gäste“ erlaubt. Auch dabei ist ein negativer Corona-Test erforderlich und die Veranstaltung muss zwei Werktage vorher bei den Behörden gemeldet und genehmigt werden. Etwas Abi-Party geht also doch.

Kreativ in 2020

Ohnehin aber haben sich die Schulen in Arnsberg und Sundern auch im vergangenen Jahr schon sehr kreativ gezeigt: Das Laurentianum Arnsberg zum Beispiel feierte mit seinen Abiturienten/-innen eine sehr stilvolle und originelle Zeugnisvergabe rund um den Teich im Eingangsbereich des Wildwald Voßwinkel. Viele Schulen waren auch auf die Freilichtbühne in Herdringen ausgewichen, um unter freiem Himmel zu feiern.

Auch für dieses Jahr haben sich alle Schulen bereits Gedanken darüber gemacht, wie und wo sie die Zeugnisse übergeben können. Die Verordnung des Landes sorgt hier nun für noch mehr Klarheit und gibt den Rahmen vor, was möglich sein wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg