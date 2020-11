Hohe Moosfelder Treppe stoppt Mütter mit Buggy

Schon seit vielen Jahren ärgern sich Eltern, die zu Fuß mit Kinderwagen oder Buggy unterwegs sind, über eine lange steile Treppe, die ihnen den direkten Weg zur Kita St. Elisabeth versperrt, wenn sie aus Richtung Moosfelder Ring kommen. Die Eltern gehen dann einen Umweg über Eschenstraße und Kindergarten-Parkplatz, um zur Kita zu gelangen. „Wenn im nächsten Jahr ein Neubaugebiet unterhalb der Kita entsteht, könnte der Umweg noch größer werden“, gibt die Kita-Leiterin Sandra Hoppe die Sorge vieler Eltern weiter. Denn Eltern können Kinder bereits ab einem halben Lebensjahr in der Kita betreuen lassen können, doch als Fußgänger mit Buggy erreichen sie die Kita nicht direkt .

An dieser Stelle, unterhalb des ehemaligen Pfarrhauses (heute Kindergarten) könnte eine neue Erschließungsstraße des Neubaugebiets in den bestehenden Fußweg vor der Treppenanlage münden. Im Bild (von links): Sandra Hoppe (Leiterin Kita St. Elisabeth), Dr. Birgitta Plass (Stadt Arnsberg), Dr. Wolfgang Schäfer (CDU-Ratsherr) Foto: Martin Schwarz

Diese Sorge griff nun der Moosfelder CDU-Ratsherr Dr. Wolfgang Schäfer auf. Bei einem Ortstermin, an dem Kita-Leiterin Sandra Hoppe, betroffene Eltern, die zuständige städtische Fachbereichsleiterin Dr. Birgitta Plass und Redakteur Martin Schwarz teilnahmen, wurde nach einer Problemlösung gesucht und zumindest eine Option für eine Problemlösung gefunden. „Die neue Siedlungsstraße, die oben im Neubaubaugebiet (unterhalb der Kita) einige Doppelhaushälften oder Reihenhäuser verkehrlich erschließt, könnte fußläufig an den bestehenden Fußweg angeschlossen werden, der zur Treppenanlage führt“, meint Dr. Birgitta Plass. Sie betont aber auch gleichzeitig, dass eine solche Wegeverlängerung mit dem privaten Grundstückseigentümer noch abzustimmen wäre.

Zustimmung des privaten Grundeigentümers nötig

Sollte der private Grundeigentümer zustimmen, hätte dies für die Kita-Eltern (und natürlich auch für viele andere Bürger, die auf barrierefreie Wege angewiesen sind) den Effekt, dass sie als Fußgänger künftig nicht einen deutlich längeren Umweg durch das Neubaugebiet machen müssten. Denn nach derzeitigem Planungsstand würde die Umwegstrecke über einen neuen Fußweg vom Courage-Park in die Neubausiedlung und dann gerade hinauf zur Eschenstraße mit Überquerung der Eschenstraße zum Fußweg auf der anderen Straßenseite und dann nochmaliger Überquerung der Eschenstraße bedeuten, um zur Kita zu gelangen.

Die nun von Dr. Birgitta Plass angedachte Variante würde den Umweg deutlich verkürzen, denn dann würde man - aus Richtung Moosfelder Ring kommen - den üblichen Weg am Courage-Park entlang zur Treppenanlage an der Kita gehen, aber dort dann direkt fußläufig rechts in die neue Siedlung abbiegen, längs der Eschenstraße auf einem Fußweg weitergehen und dann über Kita-Parkplatz die Kita erreichen.

Treppe steht auf Kirchengelände

Viel besser wäre es natürlich, wenn man überhaupt keinen Umweg gehen müsste. Doch da kann Dr. Plass wenig Hoffnung machen: „Schon vor Jahren wurde keine technische Möglichkeit gefunden, direkt an der Kita den hohen Geländesprung direkt zu überwinden. Ein rampenähnlicher Aufgang mit abknickendem Weg oder ein schräger Aufzug waren nicht machbar. Die nahen Gebäude rund um die Treppe verengen den raum. Auch kann die Stadt auf dem Areal nicht einfach tätig werden. Der Treppenaufgang befindet sich auf kirchlichem Gelände. So blieb im Endeffekt nur die Option: Wenn schon ein Umweg nicht zu vermeiden ist, dann sollte er nicht länger als heute sein.

Basketballkorb wird wieder aufgestellt Am 10. November wurde der Basketballkorb, der sich neben dem Courage-Park befand, abgebaut, weil sich das Neubaugebiet auch auf die heutige Basketball-Anlage erstrecken wird. Der Courage-Park bleibt erhalten. Die Stadt Arnsberg verweist auf den provisorischen Charakter der Basketball-Anlage neben dem Courage-Park und berichtet, dass die demontierte Korbanlage am Moosfelder Sportplatz wieder aufgebaut wird.

Dr. Wolfgang Schäfer stellte klar, dass er das Neubaugebiet sehr begrüße. „Es besteht ein großer Bedarf an Wohnbauland. Es gibt eine große Zahl an Bürgern, die sich hier für ein Baugrundstück interessieren. Ich freue mich, dass Familien mit Erwerb von Eigentum in Moosfelde sesshaft werden wollen.“ Mit der Diskussion über eine Fußwegeführung solle keineswegs das Bauprojekt schlecht geredet werden.