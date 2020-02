Holzen feiert ausgelassen mit den Helden der Jugend

Traditionell zu Weiberfastnacht lud die kfd Holzen zu ihrer Karnevalsfeier in die Schützenhalle ein. Das Team hatte zusammen mit der Theatergruppe ein kurzweiliges Programm vorbereitet, das nach rund drei Stunden noch viel Raum für eine Party in der Halle ließ. Spaß und Unterhaltung am laufenden Band gab´s unter dem Motto „Helden der Kindheit“.

Neben den dazu passenden Kostümen wie denen aus der „Sendung mit der Maus“ sollten auch „Catweazle und seine Kröte „Kühlwalda“ nicht fehlen. Passend zu diesem Motto hatte Moderatorin Petra Schleep zunächst zur Musik von „Bibbi und Tina“ die Kinder aus Holzen auf die Bühne gerufen. Mit ihren selbst gebastelten Steckenpferden gab es für alle einen Tanz – natürlich zum Thema „Pferde“. In Piraten-Kostümen tanzten die Damen der kfd-Theatergruppe und warfen ihre Beine in die Luft, was ihnen den Applaus der Gäste einbrachte.

Aufmerksamkeit eingefordert

Moderatorin Schleep rief ihre Gäste während der Sitzung immer wieder zur Aufmerksamkeit auf, seien die

Sketche doch bewusst kurz gehalten worden. Und in der Tat – wer nicht stets das Treiben auf der Bühne verfolgte, dem konnte die ein oder Pointe schon einmal durch die Lappen gehen. Eine schriftliche Stütze gab es für alle in den ausliegenden Programmheften, in denen mit einem „Achtung“ darauf hingewiesen wurde. Bis zur Pause und auch noch danach waren es logischerweise immer wieder die Frauen-Themen, die die närrischen Inhalten auf der Bühne prägten.

Von den Damen, die vor allen Gästen über den kurzzeitigen Verlust ihrer Ehemänner und ihre allzu schnelles Wiederkommen philosophierten, oder die paradoxe Auseinandersetzung zweier Damen als Chef und Sekretärin über die Vergesslichkeit reichte das Spektrum. Als ein Held der Kindheit wurde auch „Heino“ eine Bühne geboten. Aus seinen im Original angespielten Liedern wurden die Texte teilweise kritisch hinterfragt und zudem auch noch frei interpretiert.

Einfallsreichtum gelobt

Im Kostümwettbewerb lobten die Verantwortlichen aus der kfd-Jury den Einfallsreichtum der Damen. Schon vorab mit ihrem Auftritt Furore gemacht hatte die Frauengruppe, die als Team vom „Starlight Express“ auf Rollschuhen in die Halle eingefahren war und ihre Runden gedreht hatte. Der getanzte Auftritt der Filmhelden war den Gästen dann auch die erste Rakete des Abends wert. Viel Applaus gab es für den Sketch über die „Sackmode“. Mit Augenzwinkern und einer Prise Selbstironie stellten die Frauen der kfd die besondere Kreation vom Kartoffel-Sack, über den Müll-Sack bis zum mit Schwämmen und Staubwedel ausgestatteten Putz-Sack vor.

Einen stimmungsvollen Übergang in den Abschluss bot die offiziell letzte Nummer vor der Party: „Stars von gestern und heute“ präsentierten eine wirklich gelungene Reise zur Musik der 80er und 90er Jahre. Auch hier durfte Heino mit seiner „Rosamunde“ nicht fehlen, die Damen auf die Stühle trieben aber auch die Hits von Lucilectric, Modern Talking und anderen.

Entertainer Dirk Balschus hatte keine Mühe, im Anschluss mit genau der Musik weiter für ausgelassene Stimmung bei den Holzener Frauen zu sorgen.