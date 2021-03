Holzen/Sundern: Autoknacker sind unterwegs

Holzen/Sundern. Dabei erbeuten die Täter unter anderen Bargeld und Sparbücher.

Drei Autos wurden in der Straße Bärenkamp im Arnsberger Ortsteil Holzen aufgebrochen. Die Täter durchwühlten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Innenräume der Fahrzeuge und entwendeten diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor.

Polizei: Keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen

Autoknacker waren auch in Sundern unterwegs: Im dortigen Sonnenweg wurden in der Nach von Donnerstag auf Freitag zwei Autos aufgebrochen. Aus einem der Wagen konnten die Täter Bargeld und Sparbücher stehlen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Auto kein sicherer Aufbewahrungsort ist. und rät: Lassen Sie keine Wertsachen in ihrem Wagen zurück.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiwachen in Arnsberg unter 02932-90200 oder in Sundern unter der 02933-90200 erbeten.