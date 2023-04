Holzener Kindergarten Bieberburg feiert 50. Geburtstag

Holzen. Die Bieberburg, der Holzener Kindergarten, feiert am Freitag seinen 50. Geburtstag. Es sind viele Programmpunkte für Groß und Klein geplant.

„Solche Kindergärten direkt im Dorf sind unfassbar wichtig für die Orte“, sagt Frank Albrecht, Sprecher der Stadt Arnsberg. Das zeigt auch die Bieberburg, der Kindergarten in städtischer Hand in Holzen. Mitten im Wohngebiet gelegen bietet der Kindergarten Platz für 70 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren.

Und die Bieberburg feiert in dieser Woche ihren 50. Geburtstag. 1973 öffnete der Kindergarten zum ersten Mal seine Pforten – ein Grund zum Feiern, findet die Kindergartengemeinschaft. An diesem Freitag, 28. April, öffnet der Kindergarten, Zum Landerkamp 1, seine Türen für alle Angehörigen, Freunde und Interessierte des Kindergartens. „Alle sind herzlich willkommen“, so Bieberburg-Leiterin Ulrike Bange. Um 14.30 Uhr wird die Feier offiziell eröffnet, danach gibt es über vier Stunden lang „Spiel und Spaß am Kindergarten“. Neben der Verpflegung mit Kaffee, Kaltgetränken, Kuchen und Pizza gibt es auch eine Tombola und einen Auftritt vom Clown Otty.

Die Kindergartenkinder sind fest im Programm eingebunden

Die Vorbereitungen sind zeitaufwendig für die Erzieherinnen und Erzieher. Denn sie proben mit den Kindergartenkindern auch einige kleine Vorführungen. „Die Kinder sind aktiv ins Programm miteingebunden“, freut sich Ulrike Bange. Das Bieberburg-Team schafft die ganze Festplanung nicht allein – sie haben zwischen Programmplanung, Kinderbetreuung und Fachkräftemangel viel zu tun, berichtet auch Bärbel Fleischer, stellvertretende Kindergartenleitung. Aber alleine stehen sie nicht, denn der Förderverein ist maßgeblich an der Jubiläumsplanung beteiligt.

„Der Förderverein ist wirklich sehr fleißig“, erzählt Ulrike Bange. Sie organisieren das Rahmenprogramm und kümmern sich vor Ort um die Cafeteria. Auch Clown Otty, der zum Beispiel mit Luftballonmodellage begeistern kann, wurde vom Förderverein bestellt. Vom Kindergarten kommen eine ganze Menge Spielgeräte, mit denen die Kinder sich den Nachmittag über beschäftigen können. Das Besondere: „Wir geben uns Mühe, hier wirklich nur alte Spielsachen zu verteilen.“ Denn so können die Kinder hautnah erleben, mit welchem Spielzeug vor 50 Jahren gespielt wurde. „Nur, weil es die Dinge zu der Zeit schon gab, heißt das nicht, dass wir das heute nicht mehr nutzen. Seilchen zum Beispiel sind heute immer noch beliebt.“

Das Geheimnis der Bieberburg: Daher kommt der Name

Die Kindergartenleiterin Ulrike Bange kennt sich mit der Geschichte des Kindergartens gut aus – sie ist schon seit über 30 Jahren Teil des Kindergartenteams, begann in den 1990er Jahren ihre Karriere dort als Erzieherin. Sie weiß zum Beispiel, warum die Bieberburg diesen Namen trägt. „Der Name kommt tatsächlich von dem Fluss, der oben in Holzen fließt, der Bieber.“ Deswegen heißt der Kindergarten auch Bieberburg, nicht Biberburg – denn der Name kommt entgegen aller Erwartungen nicht von dem Tier. „Aber wer weiß – vielleicht kommt ja der Flussname vom Biber?“

