Hospiz Raphael Arnsberg: 25 Jahre unermüdliches Engagement

Arnsberg. Besondere Ehrung und stehende Ovationen für Klaus Kayser während der Jubiläumsfeier.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nahmen an dem feierlichen ökumenischen Gottesdienst anlässlich des 25-jährigen Hospiz-Jubiläums teil. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Thomas Siepe und Pastorin Claudia Schäfer festlich gestaltet.

Besondere Ehre wurde an diesem Tage Klaus Kayser zuteil, dem Gunnar Brandt, Leiter des Hospizes, persönlich und sehr herzlich dankte: „Lange bevor Andere die Idee hatten und Notwendigkeiten sahen, hatte er bereits die Vision von einem Hospiz. Danke für so viel Weitsicht, Beharrlichkeit und Leidenschaft für die Hospizarbeit!“ Nach diesen Worten konnte Klaus Kayser stehende Ovationen von allen Gottesdienstbesucherinnen und -Besuchern entgegennehmen. Auch die Mitarbeiterinnen und die Ehrenamtlichen des Hospizes erhielten einen Applaus, der Gänsehaut weckte.

Leuchtende Herzen

Als Zeichen der Würdigung für die Hospizarbeit und des Gedenkens an die Verstorbenen hatten alle Gäste ein leuchtendes Herz angesteckt. Der feierliche Gottesdienst wurde von klassischer Musik des Quintetts Metéora begleitet. Angelika Ritt-Appelhans begleitete die Messe an der Orgel. Neben Dominik Pieper, kaufmännischer Vorstand des Caritas-Verbandes, und Hospizleiter Gunnar Brandt sprachen auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner und Ulrich Sindern, Präsident des Lions-Club Arnsberg. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde die Feier auf dem Vorplatz der Kirche fortgeführt. Was sonst nicht üblich ist, wurde an diesem Tag möglich gemacht: wer noch nie im Hospiz war, konnte an einer Kurzführung teilnehmen, und so die Räumlichkeiten und die Arbeit des Teams näher kennenlernen.

Aus dem „Raum der Stille“ hatten die „Aroma-Expertinnen“ des Hospizteams für die Besucherschaft liebevoll und aufwendig ein Stück Wald gezaubert. Beim „Waldbaden“ konnte man mit allen Sinnen für einige Minuten in die Ruheoase eintauchen.

Musikalisch wurde das Fest auf dem Vorplatz von den Geschwistern Stefan Wolf und Miriam Düllberg untermalt. Die Young Caritas hat sich um Waffeln und Kaffee gekümmert. Außerdem wurde ein kleines Kinderprogramm auf die Beine gestellt. Leckereien der Fleischerei Scheiwe und Eis aus der Ape des Eiscafé Cais rundeten das Fest kulinarisch ab. Die Hospiz-Stiftung und das Mehrgenerationenhaus nutzten die Gelegenheit ihre Arbeiten vorzustellen. Der Blumenschmuck wurde vom Team des Handwerk, der Gärtnerei mit Werkstattladen des Caritasverbandes, gestaltet.

Zum 25. Geburtstag brachten viele Gäste Geschenke mit, die an das Team des Hospiz Raphael überreicht wurden. Alle Beteiligten waren überaus zufrieden mit dem Verlauf des Jubiläums, das mit vielen Gästen bei bestem Sommerwetter gefeiert werden konnte.

