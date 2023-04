HSK: Hier stehen die Blitzer in der ersten Maiwoche

Hochsauerlandkreis. Aufgepasst: Das sind die Blitzer-Standorte im Hochsauerlandkreis in den kommenden Tagen.

Die Polizei und der Hochsauerlandkreis geben bis zum 7. Mai folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt: Am 1. Mai wird in Brilon-Wald (B 251) geblitzt, am 2. Mai in Sundern_Hachen (B229), außerdem in Olsberg (Rutsche) und in Arnsberg (Bömerstraße); am 3. Mai in Marsberg-Bredelar (Sauerlandstraße) und in Sundern-Allendorf (Plettenberger Straße).

>>>Auch interessant: Schöne Radtouren<<<

Am 4. Mai wird in Arnsberg-Oeventrop, (Oeventroper Straße), in Brilon (Kreuziger Mauer) und in Sundern-Westenfeld (Unter der Hardt) geblitzt. Und am 5. Mai in Schmallenberg-Lenne (B236), in Meschede-Remblinghausen (L 740) und in Meschede (Schederweg). Am 6. Mai in Schmallenberg-Dorlar (B 511) und am 7. Mai in Arnsberg-Breitenbruch (B 229).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg