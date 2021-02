HSK-Polizei: Nächtliche Warnung vor Glätte und Blitzeis

Arnsberg/Sundern. Die Polizei warnte in der Nacht vor Blitzeis und Glätte im ganzen Hochsauerlandkreis. Erste Unfälle in Arnsberg und Sundern.

Die Polizei warnte in der Nacht vor Blitzeis und Glätte im gesamten Hochsauerlandkreis. Erste Unfälle hat es bereits in den frühen Morgenstunden auch in Arnsberg und Sundern gegeben. In Arnsberg entstand nur Sachschaden, in Sundern verletzte sich ein Radfahrer als er auf der Röhrbrücke an der Hauptstraße stürzte.

Aktuell vermeldet die Polizei Unfälle im Bereich Eslohe. In der Nacht vorübergehend gespert waren im höheren Sauerland die Straßen von Ramsbeck nach Wasserfall (K71) und Elpe nach Brunskappel (K46).