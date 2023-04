HSK Projekt „Das Brotbaumregime“ lädt zum Mitmachen ein

Hochsauerlandkreis. HSK Kulturprojekt „Das Brotbaumregime“ lädt zur Uraufführung eines neuen, für die Region komponierten Waldlieds ein. Noch Mitsingende gesucht.

Der Wald ist eine Quelle des Klangs – nicht nur des Klangs, den er als Reaktion auf Wetter und Veränderungen erzeugt, und des Klangs der Tiere, die ihn bewohnen, sondern auch des Klangs der Geschichten und Lieder, die von Menschen über Generationen hinweg über ihn und in ihm erzählt wurden. Wir formen unsere Landschaften und unsere Landschaften formen uns; wir leben mit unseren Wäldern und sie leben mit uns.

Was passiert also mit uns, wenn sich unsere Landschaft verändert, wenn unser Wald krank wird?Gesucht werden Singende aller Stimmlagen, Geschlechter und Altersgruppen. Der Projektchor wird ein neu komponiertes Waldlied des britischen Musikers Ben Osborn uraufführen, das von der Landschaft des Sauerlands und ihren Veränderungen in unserer Zeit inspiriert wurde und dessen Text in Zusammenarbeit mit Menschen in der Region entstanden ist.

Probewochenende im HSK

Das Stück ist Teil der Ausstellung „Das Brotbaumregime“, die im Sommer 2023 in Arnsberg, Brilon und Schmallenberg stattfindet. Der Projektchor wird geleitet von Susanne Lamotte in Zusammenarbeit mit dem Komponisten. Zum Kennenlernen und Einstudieren findet am 10. und 11. Juni von jeweils 11-17 Uhr im Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede ein Probewochenende statt.

Die Aufführung findet am 8. Juli von 15-17 Uhr an der St. Rochus Kapelle in Eslohe statt. Existierende Chöre sind ebenfalls dazu eingeladen, das Stück selbst einzustudieren und aufzuführen.Die Anmeldung für den Projektchor ist ab sofort bei Theresa Kampmeier unter theresa@brotbaumregime.info möglich. Dafür werden nur Name, Kontaktdaten und Stimmlage benötigt. Die Teilnahme ist kostenlos und in deutscher Sprache. Für Unterstützung mit Übersetzungen, Anreise oder Teilnahme bitte Kontakt aufnehmen.

Zum Künstler

Ben Osborn ist Schriftsteller, Songwriter, Komponist und Sounddesigner aus Oxford, Großbritannien, und lebt in Berlin. Seine Arbeit entstammt der Tradition des poetischen Volksliedes und greift auch auf elektronische und klassische Musik zurück, um einen Raum zu schaffen, in dem sehr persönliche und zutiefst politische Geschichten erzählt werden können. Er hat Arbeiten für Institutionen wie das Young Vic, Bristol Old Vic, National Theatre, National Portrait Gallery (UK), Folkteatern (Schweden), Literaturhaus Berlin, Kunsthaus Dortmund (Deutschland), Festival Lyric de Aix-En-Provence (Frankreich) und Teatro Orteuv (Mexiko) geschaffen.

Bens Debütalbum Letters from the Border, das 2019 beim deutschen Label Nonostar Records erschien, wurde von der Kritik für „unglaubliche Orchestrierung, unglaubliche Worte, einen Hauch von Leonard Cohen und einen Hauch von Björk“ (BBC) gelobt. Es wurde in die Top 10 Alben des Jahres 2019 von CurveBall Radio aufgenommen und für einen International Songwriting Award nominiert.

Weitere Werke und Kollaborationen sind bei Deek Recordings, Delphian Records, Hot Topic und Cuculi Records erschienen. Seine Soundtracks und Songs wurden mit dem Cameron Mackintosh Award for Musical Theatre und dem Methuen Drama Emerging Artists Award ausgezeichnet.Seit 2017 ist er Co-Leiter des Open Music Lab, einer von Aktivisten geleiteten musikalischen Kooperative und einem kollaborativen Lernraum für Menschen mit Fluchterfahrung, Migrant*innen und andere Menschen aus marginalisierten Gemeinschaften.

Ben gibt Schreib- und Kompositionsworkshops in einer Vielzahl von Kultur- und Bildungseinrichtungen und ist Gastdozent an der Mountview Universität (Großbritannien).

Über die Chorleiterin

Susanne Lamotte (*1970) absolvierte das Studium der Kirchenmusik am St.-Gregorius Haus in Aachen. Während des Studiums erhielt sie Chor- und Orchesterleitung bei Hans-Josef Roth und Joachim Neugart. Schon während ihrer Ausbildungszeit übernahm sie die Stimmbildung einiger Gruppen des Aachener Domchores.

Nach dem Examen 1995 erarbeitete sie als Dirigentin und Chorleiterin immer wieder anspruchsvolle Werke z.B. von Distler, Bach, Dvorak, Mozart, Mendelsohn. Spätere Kurse und Fortbildungen führten sie zu Petr Eben, Volker Hempfling oder Erik Erikson sowie Alastair Thompson (Stimmbildung) und Maria Thompson (Alexandertechnik). Susanne Lamotte leitet die Chöre des Vereins Neue Chorwerkstatt e.V. in Brilon und erarbeitet darüber hinaus auch freie Projekte in der Region.

Zum Projekt

Das Brotbaumregime ist ein Ausstellungsprojekt zur Sauerländer Waldkultur, initiiert von der freischaffenden Künstlerin Theresa Kampmeier in Kooperation mit den Kulturbüros der Städte Arnsberg, Brilon und Schmallenberg. Die Ausstellung findet vom 1. Juli bis 1. Oktober 2023 im Sauerland-Museum, dem Museum Haus Hövener und der Südwestfälischen Galerie statt. Drumherum gibt es ein offenes Rahmenprogramm.

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Regionalen Kultur Programms – RKP, durch die LWL-Kulturstiftung, den Fonds Soziokultur und die Kunststiftung NRW. Mehr dazu gibts auf www.brotbaumregime.info oder auf Instagram und Facebook @brotbaumregime.

