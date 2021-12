Ab dem 6. Dezember bietet der HSK auch in Sundern regelmäßig Impftermine an. Das Angebot soll erweitert werden.

Corona-Impfung HSK richtet ständige Impfstelle in Sundern ein: Der Plan

Sundern/HSK. Der HSK weitet sein Impfangebot aus. Ab dem 6. Dezember sollen auch in Sundern regelmäßig Impfungen angeboten. Das ist aktuell geplant.

Die sogenannte Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises hat sein Impfangebot um weitere Termine erweitert. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet das Impfteam ab kommenden Montag, 6. Dezember, jeden Montag (12 bis 18 Uhr) und Dienstag (9 bis 15 Uhr), in der Schützenhalle in Sundern-Westenfeld, Westenfelder Str. 23, Impfungen an.

Mehr Informationen zu den Impfungen bietet der HSK unter www.hochsauerlandkreis.de an.

