HSK verteilt kostenfreie Schlüsselanhänger für Luca-App.

Arnsberg/HSK. Die Luca-App ist nun auch analog im HSK nutzbar. Der Kreis verteilt insgesamt 15.000 Schlüsselanhänger. Das sind die Ausgabestellen.

Der Hochsauerlandkreis hat insgesamt 15.000 Schlüsselanhänger für die Luca-App an die Städte und Gemeinde im Kreis verteilt. Ab Mittwoch, 26. Mai, können Bürgerinnen und Bürger die Anhänger unter anderem in der Ausgabestelle Bürgerinfo des Kreishauses Arnsberg kostenfrei erwerben. Ebenso in den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden.

Der Hochsauerlandkreis hatte die 15.000 Schlüsselanhänger bereits Mitte April bestellt. Diese können alternativ zur Smartphone-App eingesetzt werden. Aber auch hier müssen sich die Nutzer registrieren:

app.luca-app.de/registerBadge. Dafür ist die Seriennummer des Anhängers erforderlich.

Für die Nutzung melden sich Gäste einmal in der App mit ihren Daten auf einem mobilen Endgerät an. Die App generiert einen sich minütlich ändernden QR-Code, der direkt dem Endgerät zugeordnet ist. Mit diesem „Pass“ kann in Locations eingecheckt werden. Analog kann der QR-Code des Schlüsselanhängers genutzt werden.

Luca-App im HSK für unter anderem für Gastronomie und Hotels

Ziel des Hochsauerlandkreises ist es, eine breite Streuung der App und eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. „Sie ermöglicht eine verschlüsselte Kontaktdatenübermittlung für Gastgeber und Gäste bzw. für Betriebe und Kunden und damit eine digitale Abwicklung des gesamten Prozesses“, heißt es. Nach Angaben des HSK ist die Luca-App unter anderem für Einwohner, Arbeitnehmer und Gäste sowie Gastronomiebetriebe, Beherbergungsbetriebe und Einzelhändler geeignet.

Mehr Informationen zur Luca-App gibt es auf der Internetseite der Wirtschaftsförderung des Hochsauerlandkreises unter folgender Adresse: wirtschaftsfoerderung-hsk.de/luca-app.

