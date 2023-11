HSK: Verwaltung bleibt weiter lahmgelegt

Arnsberg. Mails kommen nicht an, Kfz-Zulassungen sind nicht möglich. Die Verwaltung bittet um Kontaktaufnahmen per Telefon.

Die Kreisverwaltung geht nach den neuesten Informationen davon aus, dass die betroffenen IT-Anwendungen auch in der kommenden Woche (6. bis 12. November) nicht laufen werden. Mails, die an den Hochsauerlandkreis gesendet werden, kommen nach wie vor nicht an und sie werden voraussichtlich auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt. Der Kreis bittet deshalb die Bürgerinnen und Bürger, die seit dem späten Sonntagabend, 29. Oktober, eine Mail gesendet haben, ihr Anliegen per Post oder per Telefon erneut vorzutragen.

Da Kfz-Zulassungen nach wie vor nicht möglich sind, bleiben die Zulassungsstellen in den Kreishäusern Arnsberg, Brilon und Meschede am Samstag, 4. November, geschlossen.

„Wir müssen sehen wie wir jetzt schnell wieder handlungsfähig werden und uns vielleicht auch mit Brückenlösungen neu aufstellen“, sagt Jürgen Uhl aus der Pressestelle des Kreises.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg