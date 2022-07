HSK: Wo man am Wochenende mit Regenschauern rechnen muss

Arnsberg/Sundern. Der Hochsommer-Juli bleibt auch weiterhin warm. Jedoch mischt sich ebenso kühle Luftmasse unter und es könnte zu Schauern kommen.

Nach einem sommerlichen Juni geht auch der Juli als ein insgesamt hochsommerlicher Monat in die Wetterstatistik ein. Auch die letzten Tage verlaufen wärmer als im langjährigen Mittel, wenn die absolute Hitze auch ausbleibt. Dazu muss mit einigen Schauern gerechnet werden, ausreichend Regen für die Natur fällt aber weiterhin nicht.

Das Wetter für Arnsberg und Umgebung:

Zwischen 11 und 13 Sommertage von mehr als 25 Grad hat der Juli dem Raum Arnsberg bisher gebracht, fünf bis sechs dieser Sommertage können zusätzlich als heiße Tage mit mehr als 30 Grad bezeichnet werden. Bemerkenswert waren insbesondere die Hitzespitzen rund um den 19. Juli, welche uns Temperaturen von bis zu 37 oder sogar knapp 38 Grad beschert hat. Die Wetterlage für den Rest des ersten Hochsommermonats darf man in die Kategorie „nicht Fisch und nicht Fleisch“ einordnen. So liegen wir irgendwo zwischen den hochsommerlich warmen Luftmassen über Südeuropa und der teils herbstlich kühlen Luft über Skandinavien. Dazu gibt es wenig Windbewegung, so dass man einzelne kleinere Regengebiete und Schauer schwer vorhersagen kann. Sicher ist noch, dass der Donnerstag trocken verläuft.

Einige hohe Wolkenfelder lassen die Sonne meist milchig hindurchscheinen und mit einer Winddrehung von Nordwest auf Ost erreicht uns auch wieder wärmere Luft. So sind entlang der Ruhr wiederum mehr als 25 Grad möglich und das, obwohl wir mit teils einstelligen Werten in den Tag starten. Schon der Freitag bringt dann die Unsicherheiten. Einige Modelle gehen von einem wechselhaften Tag mit vielen Wolken und einigen Regenschauern aus, andere sehen eher einen typischen Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern. Auch das nachfolgende Wochenende bringt wohl zumindest eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Regenschauer, ob sie sich aber auch entwickeln, muss abgewartet werden.

Das Wetter für Sundern und Umgebung:

Bereits rund 200 Sonnenstunden hat der Juli dieses Jahres schon bis zum vergangenen Dienstag erzielt. Dies sind 15 bis 20 Stunden mehr als ein normaler Juli der letzten 30 Jahren zum Monatsende aufwies. Schaut man auf das gesamte bisherige Jahr 2022 so präsentierte sich dieses ebenfalls als sehr sonnenscheinreich. Mit rund 1250 Stunden sind verbreitet 85 bis 90 % der Gesamtjahresleistung erreicht. Im Allgemeinen verfestigt sich der Trend zu immer sonnigeren Jahren und vor allem Sommerhalbjahres, was wiederum im Einklang mit der Trockenheit in der warmen Jahreszeit steht.

Schaut man sich die kommenden Tage rund um Sundern an, so erleben wir zwar keinen eitel Sonnenschein, nennenswerte Niederschläge sind aber ebenfalls nicht zu erwarten. So zeigt sich der Donnerstag bei einem mäßigen Ostwind trocken. Sonnenschein und einige hohe Wolkenfelder schmücken den Himmel und die Temperaturen klettern auf sommerliche 23 bis 26 Grad. In der Nacht zu Freitag und am Freitag selbst können sich dann einige Regenschauer über uns hinwegbewegen. Ob sie das Sauerland aber tatsächlich erreichen, bleibt noch ein Stück im Dunkeln. Die Temperaturen gehen in der Tendenz ein Stück zurück. Zum Wochenende landen wir aber weiterhin bei T-Shirt-tauglichen Werten meist um 25 Grad, in längeren freundlichen Phasen sind auch noch etwas höhere Temperaturen möglich. Voraussichtlich wird es, wenn überhaupt, nur kurz mal zu Regen kommen. Meist hält sich ein aufgelockerter Himmel mit Sonne und Wolken.

Trend für die nächste Woche:

Die ganz große Hitze, so wie wir sie vor einigen Tagen erlebt haben, deuten sich derzeit für den Auguststart nicht an. Trotzdem bleiben wir nach derzeitigem Stand auf einem sommerlichen bis sogar hochsommerliches Niveau. Die Luftdruckunterschiede über Mitteleuropa sind dabei gering, so dass nur kurzfristig gesagt werden kann, ob sich auch mal kleinere Regengebiete bis in unsere Region vorschieben werden. Vollkommen trübe oder sogar regnerische Tage sind vorerst aber sehr unwahrscheinlich, meist erleben wir einen typischen Wechsel aus sonnigen Stunden und einigen dichteren Quellwolken. Die Temperaturen schwanken in den etwas höher gelegenen Orten meist zwischen 20 und 23 Grad, entlang der Ruhr sowie am Möhne-, und Sorpesee sind oft um 25 Grad zu erwarten. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

