Hubschraubereinsatz: Schwerer Unfall auf A 445 bei Neheim

Arnsberg. Auf der A 445 bei Wickede in Richtung Neheim hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Das ist bekannt.

Auf der Autobahn 445 bei Wickede in Richtung Neheim hat es in Höhe des Parkplatzes „Haus Füchten“ einen schweren Motorradunfall gegeben. Das bestätigte Gunnar Wortmann, Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund, auf Anfrage dieser Redaktion.

Langer Stau nach Verkehrsunfall auf der A 445 in Richtung Neheim

Am späten Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr ist ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt. Laut Autobahnpolizei war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt, so Polizeisprecher Wortmann. Ein Rettungshubschrauber wurde an die Unfallstelle gerufen. Nähere Angaben zum Unfall liegen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Auf der A 445 hat sich ein zurzeit drei Kilometer Stau gebildet. Eine Umleitung führt ab Wickede über die U51. ()