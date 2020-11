HüKaGe-Pils und Waldemars Likör für Karneval daheim

Hüsten. Wegen der verschärften Corona-Schutzvorschriften kann die Hüstener Karnevalsgesellschaft (HüKaGe) nicht den für Samstag, 7. November, geplanten närrischen Sessionsauftakt feiern. Es war daran gedacht, einen Dankgottesdienst in der Hüstener Petrikirche zu feiern und im Anschluss daran auf dem Hüstener Markt im kleinen Kreis mit einem extra erarbeitetem Hygienekonzept das neue Jahresmotto der HüKaGe „Die Kälber feiern dieses Jahr, mit Abstand den Maskenball, das ist doch klar!“, vorzustellen. Außerdem sollte in diesem Rahmen unter freiem Himmel die diesjährige Ehrung der HüKaGe-Jubilare stattfinden.

Pils, naturtrübes Radler und Pflaumenlikör präsentieren (von links) HüKaGe-Vorsitzender Markus Federupp, Sitzungspräsident Michael Hücker und Schatzmeister Stephan von Papen. Foto: MARCO HOLLUBA / Marco Holluba

Im Hinblick auf die neuen Verordnungen wurde dies aber bereits zu Beginn der vergangenen Woche abgesagt und wird in den Februar verschoben, auf den Termin der Prunksitzung, die im kommenden Jahr nicht stattfinden kann.

Um den heimischen Karnevalsfreunden dennoch eine besondere Freude zu bereiten, hat die HüKaGe bei der Westheimer Brauerei in Marsberg Pils und naturtrübes Radler mit HüKaGe-Etikett fertigen lassen. In Zusammenarbeit mit einer Brennerei ließ die Hüstener Karnevalsgesellschaft darüber hinaus einen Pflaumenlikör mit dem Eitikett „Waldemars Pflaumenbaum“ versehen.

Hintergrund: Der langjährige HüKaGe-Akkordeonspieler Waldemar Senft hat einen Pflaumenbaum und diesen mit einem Extra-Lied auch schon besungen. So gibt es ein Stück närrische Hüstener Heimat für zu Hause. „Die HüKaGe-Getränke sind ein kleines Trostpflaster für alle Karnevalisten“, betonen Vorsitzender Markus Federupp und Sitzungspräsident Michael Hücker.

Pflaumenlikör von der HüKaGe Foto: Martin Schwarz

Produkte ab sofort erhältlich

Erhältlich sind die Produkte ab sofort bei Blumen-Debinski, Am Freigericht 31 in Hüsten, oder im „Sauerlända Store“, Niedereimerfeld 25, Eine Kiste Pils kostet 13,99 Euro (plus Pfand) und eine Kiste Radler 14,99 Euro (plus Pfand). Eine Kiste sind 20 Flaschen á 0,33 Liter. Es gibt auch Aktionspreise. Ein Likör-Fläschchen kostet 1,20 Euro, ein Würfel mit 30 Fläschchen kostet 30 Euro (es gibt 2 Fläschchen gratis dazu).

Die Getränke sind für jedermann erhältlich. An jedem Samstag gibt es kostenlosen Lieferservice der HüKaGe im Arnsberger Stadtgebiet. Kontakt für Bestellungen: Markus Federupp, Telefon 0151 / 67846082 oder Mail: federupp_markus@web.de