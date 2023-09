Hüsten: 23-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss Unfall

Hüsten. Nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in den frühen Samstagsstunden - fünf Personen verletzt ins Klinikum Hüsten gebracht.

Am 9. September befuhr in den frühen Morgenstunden (gegen 2.13 Uhr) ein 23-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Pkw die B 229 aus Müschede kommend in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle „Hüsten“.

In Höhe der Abfahrt zur Bahnhofstraße verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel.

Fünf Personen in Hüsten verletzt

Durch das Unfallgeschehen wurden zwei der insgesamt fünf Insassen des Fahrzeuges verletzt.

Sie wurden einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

