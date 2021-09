Hüsten: 48 Neue haben im Klinikum angefangen

Hüsten. Sicherung und Ausbau von hochwertiger Gesundheitsversorgung kann nur mit einer ausreichenden Anzahl gut ausgebildeter Fachkräfte gelingen.

48 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind am 1. September im Rahmen eines gemeinsamen Einführungstages empfangen worden. Sie verstärken die Teams an den vier Standorten des Klinikums Hochsauerland in Arnsberg und Meschede.

Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst von Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung. Kemper informierte die Neuankömmlinge über Versorgungsspektrum, strategische Ausrichtung sowie die großen Entwicklungsprojekte des Klinikums Hochsauerland. Dabei machte er deutlich, dass die Sicherung und der Ausbau einer hochwertigen Gesundheitsversorgung nur mit einer ausreichenden Anzahl engagierter und gut ausgebildeter Fachkräfte gelingen kann.

Auch Zeit zum Kennenlernen stand auf der Tagesordnung

Im Verlaufe des Einführungstages wurden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann über die Strukturen des Klinikums, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Arbeits- und Brandschutz, Mitarbeiterangebote und weitere wichtige Themen informiert.

Auch Zeit zum Kennenlernen stand auf der Tagesordnung. Ihre Arbeit aufgenommen haben: 15 examinierte Pflegefachkräfte, 12 Pflegehelferinnen und -helfer, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Projektmanagement, Patientenaufnahme, Empfang, IT, und Qualitätsmanagement, drei Medizinische Fachangestellte, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Med.-technischen Dienst der Radiologie, drei Servicekräfte, drei Auszubildende zum Medizinisch-technischen Radiologieassistenten, zwei Köche sowie zwei Fachärztinnen.

