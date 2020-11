Unfallflucht Hüsten: Angetrunkener Fahrer landet in Böschung

Hüsten. Ein angetrunkener, 22-jähriger Autofahrer kam in Hüsten auf der Straße „Unter ‘m Breloh“ von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht.

Der Polizei wurde am Dienstag gegen 4.45 Uhr ein unverschlossener Pkw an einer Böschung auf der Straße „Unter’m Breloh“ gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto von der Straße abgekommen, gegen ein Straßenschild gefahren und anschließend in die angrenzende Böschung gerutscht. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer bereits geflüchtet.

Polizei trifft Flüchtigen in Wohnung an

Ermittlungen führten die Beamten zur Wohnanschrift des Fahrzeughalters. Hier trafen sie auf einen leicht verletzten 22-jährigen Arnsberger. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er im Verdacht steht, dass Auto gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet zu sein, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.