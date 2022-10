Hüsten: Auf geht’s zur Pool-Party im „Nass“

„Poolparty“ wird am kommenden Mittwoch im „Nass“ gefeiert.

Hüsten. Die beliebte Pool-Party lockt kommende Woche wieder in das Hüstener Freizeitbad „Nass“.

Am kommenden Mittwoch, 12. Oktober, geht im Freizeitbad „Nass“ von 14 bis 18 Uhr wieder die Post ab. Die Pool-Party mit dem bekannten Zephyrus Discoteam verspricht allen Badegästen einen unvergesslichen und actionreichen Nachmittag.

Im Wasser laden aufblasbare Elemente in verschiedensten Farben und Formen zum turbulenten Toben ein. Dazu gesellen sich herausfordernde Aqua-Laufmatten sowie zahllose Bälle und Entchen sowie weitere Spielgeräte. Das Event wird musikalisch durch einen eigenen DJ unterstützt, der mit aktuell angesagten Hits für beste Stimmung sorgt.

Um vor den Sorgen der augenblicklichen Situation in der Welt für ein paar Stunden zu entfliehen, lädt das Nass alle Kinder und Jugendlichen zur Pool Party recht herzlich ein. Der Eintritt ist an diesem Tag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr für Kinder und Jugendliche im Alter bis 16 Jahren frei. Das Sportbecken ist ab ca. 18.30 Uhr wieder für den normalen Badebetrieb freigegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 02932/475730 oder per E-Mail an: info@nass-arnsberg.de

