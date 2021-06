Hüsten: Berufskolleg verabschiedet erfolgreiche Schüler

30 Berufsschüler haben Anfang Juni ihre Prüfung zum Medizinischen Fachangestellten am Berufskolleg Berliner Platz in Hüsten erfolgreich abgeschlossen. Drei Schülerinnen mit Bestnote.

Am Berufskolleg Berliner Platz in Hüsten haben Anfang Juni 30 Berufsschülerinnen und Berufsschüler ihre Prüfung zum Medizinischen Fachangestellten abgeschlossen. Das schreibt das Berufskolleg in einer Mitteilung.

Drei Jahre Ausbildungszeit liegen nun hinter folgendenden Absolventinnen und Absolventen: Stephanie Bahl, Mareen Beilke, Büsra Boyali, Hannah Burghardt, Fotini Bziouri, Diana Demjanov, Leonie Denk, Jasmin Fengler, Regina Grigortschuk, Carina Hanses, Sabine Heidebrecht, Jaqueline Jagemann, Sabine Kebekus, Nicole Klassen, Franziska Kramer, Melina Lehmann, Marcella Minieri, Anabel Ortega Garcia, Jana Prothmann, Hanna Rasche, Viktoria Rosenthal, Marlene Schellroth, Caroline Schleep, Anastasia Starjetzki, Clarissa Tiso, Vanessa Wiesen, Lara Wilfart, Jenna Zadach, Yazan Zeinan, Patrick Zienau.

Das Berufskolleg teilt ebenfalls mit, dass drei Frauen ihre Prüfung mit der Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen haben. Viele Absolventen blieben in ihren Ausbildungspraxen in der Region, heißt es vom Berufskolleg. Einige würden die Praxen wechseln und auch eine weitere Ausbildung im medizinischen Bereich sei eine Option für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler.

