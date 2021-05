Hüsten: Dr. Gerhard Webers leitet jetzt den Bezirksausschuss

In Hüsten warten viele Aufgaben auf den Bezirksausschuss.

Hüsten. Der CDU-Politiker wurde jetzt in der konstituierenden Sitzung gewählt. Sein Vertreter ist Tim Breuner (SPD).

Webers gehört dem Rat der Stadt Arnsberg ununterbrochen seit 2009 als direkt gewähltes Mitglied an. In einer kurzen Ansprache in der konstituierenden Sitzung dankte er zunächst seinem Vorgänger Günter Goßler (CDU) für dessen Arbeit für den Ortsteil Hüsten. Webers versprach, sich mit ganzer Kraft für das Wohl des Ortsteils einzusetzen.

Dr. Gerhard Webers (CDU) Foto: CDU Arnsberg / WP

„Ich möchte Bezirksausschussvorsitzender für alle Hüstenerinnen und Hüstener sein“, sagte der neue Vorsitzende und erinnerte an die vielen Bauvorhaben in Hüsten, die in den kommenden Jahren angegangen werden müssten.

Beispielhaft nannte er die Erweiterung des Karolinenhospitals mit den Auswirkungen auf den ruhenden und fließenden Verkehr, den Bau eines Wohnmobilstellplatzes, den Neubau der Hauptschule sowie des Feuerwehrgerätehauses und die Sanierung des Stadions Große Wiese.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen“, sagte Gerhard Webers zu den Ausschussmitgliedern und schloss mit der Aufforderung „Gestalten wir gemeinsam die Zukunft Hüstens.“

