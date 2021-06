Hüsten: Eigene Impfstelle für Mitarbeiter von Interprint

Hüsten. Die Hüstener Firma Interprint hat eine Impfstelle für Mitarbeiter eingerichtet. Warum auch andere Firmen aus Arnsberg davon profitieren könnten.

Die Hüstener Dekordruck-Firma Interprint hat eine Impfstelle für Mitarbeiter eingerichtet. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstag. „In enger Abstimmung mit dem Werkarztzentrum Hüsten sollen ab Ende Juni alle interessierten Interprint-Mitarbeiter ein Impfangebot erhalten“, heißt es dort weiter. Das bereits bestehende Testzentrum auf dem Firmengelände wird nun um eine Stelle für Impfungen erweitert. Die Impfungen erfolgen durch einen Betriebsarzt.

Interprint hat in diesem Schritt etwa 200 Impfdosen beim Werkarztzentrum Westfalen-Mitte am Standort Arnsberg-Hüsten bestellt. Nach Angaben des Hüstener Unternehmen haben etwa die Hälfte der knapp 400 Mitarbeiter bereits eine Erstimpfung erhalten oder anderweitig einen Impftermin bekommen. „Wir möchten einen weiteren Schritt zur Pandemiebekämpfung gehen“, heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluss an die Impfungen der eigenen Mitarbeiter möchte Interprint die neu eingerichtete Impfstelle auf dem Firmengelände auch anderen lokalen Unternehmen und deren Mitarbeiter anbieten. Sie müssen durch das Werkarztzentrum Westfalen-Mitte betreut werden.

Seit dem 7. Juni ist die Impfpriorisierung in Nordrhein-Westfalen aufgehoben und auch Betriebsärzte dürfen sich an der bundesweiten Impfkampagne beteiligen. Die Bestellung von Impfdosen lief zu Beginn schleppend.

