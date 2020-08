Die Tests in der betroffenen Wohngruppe sind negativ.

Coronavirus Hüsten: Entwarnung nach Corona-Fall in Seniorenheim

Hüsten. Im Seniorenhaus Klostereichen der Caritas in Hüsten herrscht Erleichterung nach negativen Corona-Tests.

Erleichterung in Klostereichen: Alle durchgeführten Tests auf Covid-19 seien negativ, meldet die Caritas.

In der vergangenen Woche hatte der Caritasverband Arnsberg-Sundern in seinem Seniorenhaus Klostereichen erstmalig einen positiven Covid-Fall durch die präventiven Tests, die der Verband eigeninitiativ in seinen Einrichtungen durchführt, festgestellt. Nun liegen die Testergebnisse der Mitarbeiter und Bewohner des betroffenen Wohnbereiches vor – alle durchgeführten Covid-19 Tests sind negativ.

Quarantäne bleibt noch bestehen

„Die Nachricht ist für uns alle eine Erleichterung“, so Christian Stockmann, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes. „Und die Ergebnisse zeigen, dass wir durch unsere vorbeugenden Maßnahmen und durch unser tägliches sensibles Handeln viel richtig machen, um die uns anvertrauten Menschen bestmöglich zu schützen.“ Das Seniorenhaus müsse aber für externe Besucher und Angehörige zunächst weiterhin zur Sicherheit aller leider noch vorübergehend geschlossen bleiben.

„Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, als wir die guten Nachrichten von dem Gesundheitsamt erfahren haben“, freut sich Manuela Kindel, Pflegedienstleiterin des Seniorenhauses. „Die verordnete Quarantäne bleibt aber trotzdem bis zum 28. August bestehen. Sollten bis zu diesem Zeitpunkt bei unseren Mitarbeitern und Bewohnern keine Symptome auftreten, können wir das Seniorenhaus für externe Besucher und die Angehörigen wieder öffnen.“