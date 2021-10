Die Feuerwehr Arnsberg ist derzeit in Einsatz in Hüsten. Dort kam es zu einer Geruchsentwicklung.

Feuerwehr-Einsatz Hüsten: Feuerwehr prüft Brandgeruch in Wohnhaus

Hüsten. Zu einem vermeintlichen Brand wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Arnsberg heute Nachmittag alarmiert. Gebrannt hat es allerdings nicht.

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Hüsten wurde die Feuerwehr Arnsberg gegen 15 Uhr alarmiert.

+++ Lesen Sie auch: Bergheim: Nach Geldautomaten-Sprengung läuft die Fahndung +++

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort stellte sich jedoch raus, dass es nicht gebrannt hat, sondern nur ein Geruch von Brand und Rauch in der Luft lag. „Wir wissen aktuell noch nicht, woher dieser Geruch stammt“, erklärte Udo Schütte, Pressesprecher der Feuerwehr Arnsberg auf Nachfrage dieser Zeitung. Aktuell prüfe die Feuerwehr die Ursache für die Geruchsentwicklung. Menschenleben stand zu keiner Zeit in Gefahr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg