Hüsten: FitX eröffnet im Ex-Rosiergebäude ein Fitnessstudio

Hüsten. Der Betreiber geht nach der langen Sportpause aufgrund von Corona von einem großen Interesse aus.

Der Essener Fitnessbetreiber FitX eröffnet sein erstes Studio im Stadtgebiet Arnsberg. Das Studio an der Bahnhofstraße 84 in Hüsten - in der ehemaligen Rosier-Immobilie - wird voraussichtlich am Montag, 22. März, in Betrieb gehen. Abhängig natürlich davon, ob NRW-weit Fitnessstudios wieder öffnen dürfen.

„Wir hoffen sehr, ab dem 22. März auch für unsere Mitglieder in NRW wieder öffnen zu dürfen – der Andrang in den Bundesländern, in denen wir bereits diese Woche unsere Türen öffnen durften, ist immens. Das Bedürfnis, endlich wieder zu trainieren und etwas für die eigene Fitness und Gesundheit zu tun, ist groß“, beobachtet FitX-Hauptgeschäftsführer Markus Vancraeyenest.

Fitnessstudios seien keine Corona-Viren-Schleudern

Als gebürtigen Arnsberger freue es ihn ganz besonders, dass es nun auch in seiner Heimatstadt ein FitX-Studio geben werde. In den vergangenen Wochen habe sich FitX gemeinsam mit anderen Fitnessbetreibern dafür stark gemacht, Fitnessstudios in der Öffnungsstrategie frühzeitig zu berücksichtigen. Unter dem Motto „Gesundheit braucht Fitness“ habe die Branche das Thema bei der Politik platziert und den konstruktiven Austausch gesucht.

„Dass das Training im Studio sicher stattfinden kann, zeigen nicht nur die FitX-Erfahrungswerte aus der Zeit zwischen den Lockdowns, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse wie zum die SafeACTiVE Studie“, heißt es in einer Mitteilung von FitX.

FitX: Auf 100.000 Besuche in Fitness- und Gesundheitsanlagen nur 1,12 Infektionen

Demnach kämen auf 100.000 Besuche in Fitness- und Gesundheitsanlagen lediglich 1,12 Infektionen. Dank der Hochleistungslüftungsanlagen sowie der wissenschaftlich fundierten und praxiserprobten Hygienekonzepte würden Fitnessstudios nachweislich nicht zu einer Verbreitung des Corona-Virus beitragen.

Unter welchen Auflagen das Studio in Hüsten eröffnen kann, ist aktuell noch unklar. FitX sieht sich aber dank umfassender sowie skalierbarer Sicherheitskonzepte und umfangreicher Erfahrungswerte aus der Zeit zwischen den Lockdowns sowie den aktuellen Wiedereröffnungen in Hessen und Schleswig-Holstein bestens aufgestellt.

Weitere Info und Angaben zu einer besonderen Aktion unter www.fitx.de/arnsberg.