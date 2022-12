Hüsten: Hier entsteht der Wald der Zukunft

Hüsten. In Rumbeck entsteht auf 12.000 Quadratmetern ein „Wald der Zukunft“ des Regionalforstamts. Was das bedeutet, lesen Sie hier!

Anfang Dezember begannen die Pflanzarbeiten im 12.000 Quadratmeter großen „Reallabor“ der Forstwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler des Forschungsprojekts „Wald der Zukunft Arnsberg“ im Bereich Lehr- und Versuchsrevier Rumbeck des Regionalforstamtes Arnsberger Wald. Als Verbundpartner für das Forschungsprojekt unterstützt das Arnsberger Unternehmen Trilux das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft im Landesbetrieb Wald und Holz NRW finanziell und aktiv bei der Anlage eines klimafreundlichen Mischwaldes für kommende Generationen.

Nach der monatelangen Vorbereitung der Fläche wurden am 9. Dezember die ersten neuen Bäume unterschiedlicher Arten gepflanzt. In dieser Kultur sollen aussagekräftige Daten zu Wachstum, Mischbarkeit und Pflege der anpassungsfähigen und stresstoleranteren Bäume für ganz NRW gewinnen.

So funktioniert das Projekt

Als sogenannter Waldentwicklungstyp wurde ein Eichenmischwald (slavonische Eiche) auf drei Teilflächen von jeweils 4.000 Quadratmetern gepflanzt. Als Mischbaumarten werden insgesamt elf unterschiedliche Baumarten von Freiwilligen und Forstwirten in Kleinparzellen gepflanzt. Auf einer vierten Teilfläche wird die natürliche Wiederbewaldung ohne aktive Pflanzung dokumentiert.

Die Laufzeit des Reallabors „Wald der Zukunft Arnsberg“ ist auf zehn Jahre angelegt. Nach dem ersten Standjahr Ende 2024 werden die Baumforscher bis Ende 2031 zahlreiche relevante Daten zum Verhalten der neuen Bäume sammeln können. Gerade im vom Privatwald geprägten NRW ist die Vermittlung des Wissens zur optimalen Behandlung von Wäldern im Klimawandel unabdingbar, um die Waldfunktionen für das gesamte Land dauerhaft zu sichern.

Neue Baumarten für den Arnsberger Wald Das Interesse an klimastabilen heimischen Baumarten, alternativen Herkünften sowie eingeführten, alternativen Baumarten ist groß, um widerstandsfähige, ökologisch wertvolle Wälder zu bewahren. Neben den bereits etablierten Baumarten wie Douglasie, Küstentanne oder Roteiche soll die Baumartenpalette aber erweitert werden. In den Fokus rücken neben den bisher seltenen heimischen Baumarten wie Winterlinde, Hainbuche, Spitzahorn oder Elsbeere auch Baumarten aus anderen Klimaregionen, die jetzt schon das Klima aufweisen, das zukünftig bei uns dominierend sein wird. Auf den Versuchsflächen werden kleinflächig auch Baumhasel, Orient-Buche, Edelkastanie, Riesenlebensbaum oder Atlaszeder gepflanzt.

Die Einbindung der Bevölkerung und Aktionen wie Schulungen über die Bedeutung der Wälder im Kampf gegen den Klimawandel sind vom Arnsberger Zentrum für Wald- und Holzwirtschaft und Trilux in den Folgejahren geplant. Das Arnsberger Unternehmen beteiligt sich bei diesem Projekt mit den Kosten für die Anlage der Versuchsfläche, sowohl für die Bodenvorbereitungen, das Material für den Zaun als auch für den Kauf und die Pflanzung der Zukunftsbäume für Arnsberg. „Wir möchten mit diesem Forschungsvorhaben ein deutliches Signal setzen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie damit aktiv unterstützen“, erläutert CFO Johannes Huxol. „Die Forschung an resilienteren Baumarten zur langfristigen Walderhaltung in der Region muss für uns gemeinsam ein wichtiges Ziel sein. Den Wissenstransfer dabei aktiv mitzugestalten, unterstreicht unsere regionale Verantwortung.“

Baustein zur Zukunftssicherung

Auch Dr. Bertram Leder, Leiter des hiesigen Zentrums für Wald und Holzwirtschaft im Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist mit der Zusammenarbeit zufrieden. „Dieses Verbundprojekt mit Trilux ist ein zentraler Baustein zur Zukunftssicherung unserer gesamten Region. Denn die Erkenntnisse über das Wachstum, die Standortseignung und die Widerstandsfähigkeit neuer Baumarten im Klimawandel fließen in die „Klimaanpassungsstrategie Wald des Landes Nordrhein-Westfalen“ ein.“ Bei den Menschen könne dadurch der Bezug zum Wald, das Bewusstsein für den Klimawandel und den Nachhaltigkeitsgedanken effizient gestärkt werden.

„Die Region Arnsberg ist durch die Kahlflächen in ihren Fichtenwäldern stark getroffen. Gerade für die sehr mit dem Wald verwurzelte Bevölkerung stellt die Anlage eines „Waldes der Zukunft“ ein wichtiges und Mut machendes Vorhaben dar, mit dem aktiv Wissen und konkrete Aufgaben rund um den Klimawandel vermittelt werden können“, erklärt Dr. Leder.

