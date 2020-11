Hüsten: Ladendieb flieht aus Drogerie

Immer wieder kommt es zu Ladendiebstählen, nun war eine Drogerie in Hüsten betroffen.

Aus einer Hüstener Drogerie konnte ein erwischter Ladendieb entkommen. Er stieß eine Drogerie-Mitarbeiterin zur Seite.

Hüsten. Am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einer Drogerie an der Hüstener Marktstraße einen jugendlichen Ladendieb dabei, wie er Ware in seiner Jackentasche verstaute. Als sie ihn auf den Diebstahl ansprach, ergriff er unmittelbar die Flucht und schubste die Angestellte beiseite.

Drogerie-Mitarbeiterin blieb unverletzt

Die Mitarbeiterin blieb unverletzt, so die Polizei. Vor dem Ausgang wartete eine weitere Person, die mit dem Unbekannten flüchtete. Die flüchtigen Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:Person im Geschäft: Männlich, circa 15-16 Jahre alt, dunkle Haare, rote Jacke, dunkle Hose und weiße Sportschuhe. Die Person vor dem Geschäft: männlich, circa 15-16 Jahre, dunkle Haare, schwarzes Oberteil, schwarze Hose, Rucksack.

Hinweise an die Polizeiwache in Hüsten unter 02932 / 90200.