In Hüsten ist die Polizei nach dem Fund einer leblosen Person im Einsatz.

Polizei Hüsten: Leblose Person in städtischer Unterkunft

Hüsten. Am Berliner Platz in Hüsten läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Eine Person wurde nach ersten Angaben der Polizei leblos in einer städtischen Unterkunft aufgefunden.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zur möglichen Todesursache sowie zur Identität der Person gibt es noch keine Angaben. Weitere Informationen an dieser Stelle folgen.