Hüsten: Müscheder Weg dauerhaft einseitig gesperrt

Jahrelang sorgte der „Müscheder Weg“ in Hüsten für viel Gesprächsstoff und angeregte Debatten. Wegen seines schlechten Zustandes einerseits und seiner großen Relevanz als Zugangsstraße für das Klinikum andererseits forderten Anwohner beständig eine Sanierung des Müscheder Wegs. Nun ist das Thema vom Tisch, denn der Müscheder Weg ist fortan für Auto- und Motorradfahrer im Bereich zwischen der Straße „Am Freigericht“ und der Straße „Möthe“ zu einer „unechten Einbahnstraße“ umfunktioniert worden. Seit einigen Tagen kennzeichnen zwei „Verbot der Einfahrt“-Verkehrsschilder den betreffenden Abschnitt in Richtung Hüsten-Mitte.

Die Nutzungsänderung wurde mehrheitlich vom Bezirksausschuss in Hüsten beschlossen und hängt mit dem neuen Verkehrskonzept der Kälberstadt zusammen. Wegen der wichtigen Rolle des Klinikums wurde dieses nämlich neu angepasst. „Es ist politisch gewollt, dass der Verkehr vom Flammberg in Richtung Hüsten Mitte nicht mehr über die Straße ,Stolte Ley‘ erfolgen soll“, erklärt Frank Albrecht, Sprecher der Stadt Arnsberg. An dieser liegt nämlich das Hüstener Klinikum und damit einhergehend der Knotenpunkt für den gesamten Krankenhausverkehr in der Alten Freiheit. „Die Stadtverwaltung Arnsberg hat somit den politischen Beschluss aus dem Bezirksausschuss Hüsten umgesetzt“, so Frank Albrecht weiter.

Seit besagter Umsetzung wird der vom Flammberg ausgehende Verkehr nun über die Straße Am Freigericht umgeleitet, und von dort aus auf die Straße Alt Hüsten, beziehungsweise die Heinrich-Lübke-Straße geführt. Die Straße Am Freigericht war erst vor wenigen Wochen saniert werden, sodass der Verkehr auch ohne Sperrung des Müscheder Wegs bereits vermehrt dort hergeleitet wurde. Anwohner des auf den Müscheder Weg führenden „Karl-Arnold-Weg“ können die eigentlich einseitig gesperrte Straße trotzdem in beide Richtungen nutzen.

Für Linienverkehr bleibt der Müscheder Weg des Weiteren in beide Richtungen freigegeben. Das hatte bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten am Wicheler Weg besonders die Linie C9 betroffen, die über den Müscheder Weg umgeleitet wurde.

Die in vergangener Zeit des Öfteren bemängelten Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Flammberg hängen allerdings nicht mit der Sperrung der Straße zusammen. „Am vergangenen Freitag, 10. November, sind unabhängig vom Beschluss des Bezirksausschusses Pflegearbeiten am Friedhof Hüsten erfolgt. Diese haben im Laufe des Vormittages kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Die Arbeiten sind jetzt abgeschlossen, die Straße wurde gereinigt“, erläutert Frank Albrecht.

