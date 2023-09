Hüsten: Nach A.L.S.-Radmarathon neuer Spendenrekord in Sicht

Hüsten/Hochsauerland. Vierter Radmarathon der Hüstener Spedition A.L.S. führt 210 Kilometer durch das Sauerland. Spenden noch bis Ende September möglich.

Sie haben es wieder getan! „Sie“ sind eine Gruppe engagierter und sportlich ambitionierter Rennradfahrerinnen und -fahrer; und sind „wieder“ eine Tagestour gestrampelt, die sich hinter einer Deutschland-Tour-Etappe nicht zu verstecken braucht. Die Rede ist vom inzwischen zur Traditionsveranstaltung aufgestiegenen „Radmarathon“ der Allgemeinen Land- und Seespedition, dessen vierte Auflage unter dem Strich erneut Tausende von Euros für den „guten Zweck“ eingefahren hat. Spenden ist übrigens noch möglich; aber zunächst geht der Blick zurück auf das sportlich Geleistete. Das Interesse an einer Teilnahme war dieses Jahr riesig: „Unsere Benefizveranstaltung hat sich überregional herumgesprochen“, freut sich Christina Millentrup. Die Marketingleiterin des in Hüsten und Voßwinkel ansässigen Speditionsunternehmens ist nicht nur federführend für die „Orga“ zuständig, sondern ging dieses Mal auch mit auf Strecke.

Mit ihr traten knapp 60 weitere Rennradfahrerinnen und -fahrer für den guten Zweck in die Pedale. Gestartet wurde im August am neuen Logistikzentrum der A.L.S. im Gewerbegebiet Gut Nierhof.

Winterberg als Zwischenziel

„Nach tagelangem Zittern wegen der Wetterberichterstattung war die Vorhersage für den Samstag als einzig trockenem Tag der Woche positiv“, berichtet Christina Millentrup. Tatsächlich ging das Peloton – pünktlich um 7 Uhr morgens – „regenfrei“ auf die anspruchsvolle Strecke. Diese führte zunächst entlang von Möhne und Haarstrang zum Diemelsee. Von dort fuhren die Aktiven an Willingen vorbei nach Winterberg. Nach einer gemeinsamen Mittagspause mit Nudelbuffet zum Auffüllen der Energiereserven in der Schlossbergalm in Küstelberg ging es dann gestärkt Richtung Hennesee, über Schüren und durch Sundern zurück nach Voßwinkel.

Wichtige Helfende Die Organisatoren bedanken sich ausdrücklich bei zwei wichtigen Unterstützern: Quadflieg hat Schläuche, Mäntel und Werkstattmaterial zur Verfügung gestellt. Containerdienst Deimann stellte einen Pritschenwagen als Besenwagen den ganzen Tag lang zur Verfügung, so konnten zwei Ersatzfahrräder mitgeführt werden.

Geplantes Ziel dieser Tagestour waren 230 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Aber dann schlug ein schlecht gelaunter Petrus doch noch zu: Am späten Nachmittag kam es zu einem Wetterumschwung, der viel Regen mit sich brachte, weshalb das Team den letzten Streckenabschnitt abweichend fahren musste. Am Ende des Tages standen dann „nur“ 210 Kilometer und 2700 Höhenmeter auf dem Tacho. „Dafür sind alle Teilnehmenden um 17.30 Uhr unversehrt ins Ziel gekommen: Priorität der Organisatoren“, betont das A.L.S.-Team, „auch unterwegs wurde das Feld auf der gesamten Strecke von einem Motorrad, einem Verpflegungsfahrzeug und – für alle Fälle – einem Besenwagen begleitet.“ Die Gruppe wurde mit Applaus am Logistikzentrum empfangen, zum Abschluss und gemütlichen Ausklang gab es für alle Teilnehmenden und Helfer Gegrilltes und Kaltgetränke. Fazit: Auch Marathon Nummer vier ist eine runde Sache geworden.

+++ Trilux stellt neue Büro-Visionen vor +++

„Jetzt heißt es weiterhin fleißig spenden für die Leistung der Teilnehmer“, ruft Christoph Dahlmann auf. 2023 gehen die Erlöse der Veranstaltung an das Kinder- und Jugendhaus Marienfrieden in Hüsten – mit dem Projekt „Mit Spiel und Spaß zu mehr Bewegung und Gesundheit.“ „Unterstützen wir den Träger SkF Hochsauerland dabei, Kinder und Jugendliche aus den Wohngruppen in ihren Aktivitäten und ihrer Bewegung zu fördern“, so der A.L.S.-Geschäftsführer weiter. Ein weiteres Spendenziel ist die Neven Subotic Stiftung (https://nevensuboticstiftung.de/). „Gemeinsam möchten wir einen wichtigen Beitrag leisten, um für mehr globale Gerechtigkeit zu sorgen und mittels Brunnenbau Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen“, hat sich die von Ex-Fußballprofi Subotic gegründete Initiative auf die Fahnen geschrieben.

Schon jetzt bewegt sich die Spendensumme im fünfstelligen Bereich. Sie möchten noch in den „Helfenden-Zug“ zusteigen? Kein Problem: Jedermann (und -frau) kann sich mit einer Spende beteiligen und pro gefahrenen Kilometer einen Cent, einen Euro oder einen Betrag nach Wahl spenden. Die Spendenaktion läuft bis zum 30. September, alle Infos und die Konten finden Interessierte hier:

www.als-arnsberg.de/das-war-der-4-a-l-s-radmarathon-2023/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg