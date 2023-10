„Ganz frisch“ aus der Luft fotografiert: So präsentiert sich das Berufskolleg Berliner Platz in Hüsten Anfang Oktober 2023. Nach den Herbstferien erfolgt der Neustart.

Schulen Hüsten: Neubau am Berufskolleg Berliner Platz ist fertig

Hüsten/HSK. Am Berliner Platz lernt es sich nach den Herbstferien noch besser: 40,9 Millionen Euro verbaut.

Herbstferien – aber nicht für alle: Am Berliner Platz herrscht derzeit Hochbetrieb, verbunden mit Aufbruchsstimmung: Nach 36 Monaten Bauzeit wird das neue Schulgebäude am dortigen Berufskolleg des Hochsauerlandkreises bezogen. Entstanden ist ein moderner Neubau mit hohen Decken, viel Glas und großzügigen Freiflächen. Das war nicht ganz billig:

Insgesamt 40,9 Millionen Euro investiert der Hochsauerlandkreis als Bauherr in Gebäude, Aus­stattung und Außenanlagen.

Zahlen zum Kollegbetrieb Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2022/2023 gesamt: 1954 (652 weiblich / 1302 männlich) – davon Berufsschule 1296; Ausbildungsvorbereitung 71; Berufsfachschule 92; Fachoberschule 80; Höhere Berufsfachschule 166; Gymnasiale Oberstufe 80 sowie Fachschule 169 Lernende. Lehrerinnen und Lehrer im Schuljahr 2022/2023 gesamt: 90 (44 weiblich / 46 männlich). Insgesamt 113 Klassen gibt es im Schuljahr 2022/2023. Weitere Info zum Berufskolleg Berliner Platz online, auf www.bk-berliner-platz.de/

„Das bisher aufwendigste Bauvorhaben des HSK“, stellt Martin Reuther fest. Erfreulich dabei: Der zu Beginn der Baumaßnahme gesteckte Kostenrahmen werde aller Voraussicht nach eingehalten, so der Pressesprecher des Kreises weiter. Danach sah es zwischenzeitlich nicht immer aus; Bauzeitverlängerungen führten dazu, dass der Umzug drei Mal verschoben werden musste, zuletzt war er für die Weihnachtsferien 2022/2023 vorgesehen. Doch das Warten hat sich gelohnt, denn:

„Das Innenleben mit Glasfaser, Nahwärmeversorgung und moderner, flexibel einsetzbarer Möblierung und Medientechnik entspricht aktuellem Standard und stellt im Vergleich zu den bisherigen Gebäuden einen Quantensprung dar“, meint Martin Reuther. Und Synergieeffekte wurden außerdem genutzt: Der verbleibende „Gebäudealtbestand“ – drei Werkstattgebäude und das Schulgebäude „Haus 4“ – ist in der Zwischenzeit ebenfalls mit moderner Medientechnik ausgestattet worden. Zukünftig sind sämtliche Unterrichtsräume mit LCD-Bildschirmen ausgestattet, die digitalen Unterricht ermöglichen: Tafeln, Kreide und Schwämmchen gehören der Vergangenheit an.

Schulleiter Berthold Hohmann im Foyer des neuen Schulgebäudes des HSK-Berufskollegs Berliner Platz in Hüsten. Foto: HSK / WP

Zwei pädagogische Tage

Ideale Voraussetzungen für einen perfekten „Lern-Restart“ nach den Herbstferien. Bevor es für die knapp 2000 Schülerinnen und Schüler wieder los geht, sind jedoch zunächst die ca. 90 Lehrkräfte „dran“: Sie werden am 16. und 17. Oktober im Verlauf zweier pädagogischer Tage in die Nutzung der neuen Medientechnik eingeführt.

Der reguläre Unterricht startet dann wieder am kommenden Mittwoch, 18. Oktober. Ganz fertig ist alles übrigens noch nicht: Parallel zum Schulbetrieb müssen im Neubau kleinere Nacharbeiten durchgeführt werden. Außerdem steht noch eine echte Herausforderung an: Parallel zum Schulbetrieb erfolgen in den näch­sten Monaten Entkernung und Abriss der drei alten Schulgebäude. Abschließend ist eine Neugestaltung der Parkflächen und Außenanlagen geplant.

„Zum Sommer 2025 soll dann alles fertig sein – und ein Leuchtturmprojekt in der Schullandschaft des Hochsauerlandkreises ist nach acht Jahren Planung und Umsetzung vollendet“, bilanziert Landrat Dr. Karl Schneider.

