Hüsten: Produktion bei Miele ist wieder angelaufen

Hüsten. Die Produktion in Hüsten und anderen Miele-Werken ist wieder angelaufen. Erneute Kurzarbeit ist jedoch möglich.

Der Hausgerätehersteller Miele hat nach eigenen Angaben in allen deutschen Werken die Produktion wieder aufgenommen. Der „Shutdown“, der seit dem ersten April galt, sei damit beendet. Auch in allen ausländischen Werken laufe die Fertigung wieder. In einigen Verwaltungsbereichen dauere die Kurzarbeit hingegen an.

„In den vergangenen Wochen hatte Miele Vorkehrungen getroffen, um die Beschäftigten bei Wiederaufnahme der Arbeit bestmöglich vor Ansteckungen mit dem Coronavirus zu schützen“, heißt in einer Mitteilung des Konzerns. „So werden beispielsweise an allen Standorten Mundschutzmasken bereitgestellt.“

Das Unternehmen hatte den Shutdown mit der Unterbrechung von Zulieferketten sowie mit einem starken Absatzrückgang bedingt durch Ladenschließungen im Handel begründet. „Bei den Zulieferteilen hat sich die Lage etwas entspannt, ist aber keineswegs stabil. Wir produzieren auf Sicht, fest planbar sind maximal zehn Tage. Daher ist Kurzarbeit in den kommenden Wochen in einzelnen Werken oder Fertigungsbereichen nicht auszuschließen“, sagt Dr. Stefan Breit, Geschäftsführer Technik der Miele-Gruppe.