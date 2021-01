Die Sternsinger-Aktion 2021 in St. Petri Hüsten - hier in Bruchhausen -war erfolgreich.

Sternsinger Hüsten: Sternsinger-Aktion in St. Petri verläuft erfolgreich

Hüsten. Satte 22.559,32 Euro wurden gesammelt, mit denen Straßenkindern in Brasilien eine neue Perspektive eröffnet werden soll.

In der Pfarrei St. Petri Hüsten waren die Sternsinger unterwegs – anders als in den letzten Jahren und auch anders als zunächst geplant – kontaktlos.

Die Aktion ausfallen zu lassen, war für die Gemeinde keine Option und so gab es dieses Jahr die Möglichkeit, den Segensaufkleber nach Hause gebracht zu bekommen, kontaktlos in den Briefkasten mit einem Begleitbrief.

In den Kirchen gab es zudem Segenshaltestellen. Dort konnte man den Segensaufkleber abholen. Spenden konnten dort direkt in eine Sammeldose gelegt werden, auch überweisen war möglich. Als dritte Möglichkeit steht seit zwei Wochen eine Box vor dem Pfarrhaus in St. Petri, aus der man einen Segensaufkleber entnehmen kann.

Die Segensaufkleber sollen Mut und Hoffnung vermitteln

Alle Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Altenheime und Krankenhaus haben kleine Segenspakete bekommen. Der Pflegedienst der Caritas brachte ebenfalls über 100 Aufkleber zu den Menschen, die sie betreuen. So kamen in den letzten Wochen über 4000 Aufkleber bei den Menschen an.

Der Segensaufkleber sagt, dass die Menschen gerade in dieser Zeit die Hoffnung und den Mut nicht verlieren sollen. Und damit diese diese Botschaft nicht vergessen wird, soll sie an Häuser und Wohnungen geklebt werden.

Die Spenden gehen an AVICRES für ein Straßenkinder-Projekt in Brasilien

Die gesammelten Spenden werden wieder an die AVICRES gehen, ein Projekt für Straßenkinder in Brasilien. Allein damit wird fast 400 Kindern und Jugendlichen eine Lebensperspektive eröffnet. Seit vielen Jahren hat die Gemeinde St. Petri bereits einen guten Kontakt zu den Mitarbeitern der AVICRES und weiß daher, dass die Spenden dort gut eingesetzt werden.

Und das Ergebnis 2021 kann sich absolut sehen lassen: 22.559,32 Euro wurden gesammelt. Der Dank dafür geht an alle, die bereit waren, sich auch in diesem Jahr für die Sternsingeraktion einzusetzen, und auch an alle, die durch kleine und große Spenden dazu beitragen, die Hoffnung auch nach Brasilien zu tragen.

