Hüsten: Trilux beendet ab 1. April die Kurzarbeit

Trilux hat die Kurzarbeit ab Donnerstag, 1. April, bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Produktnachfrage hat sich mittlerweile gebessert.

Hüsten. Die Firma Trilux wird ab Donnerstag, 1. April, im Hüstener Werk die Kurzarbeit beenden und zur gewohnten Arbeitszeit im Rahmen des Zukunftstarifvertrages zurückkehren. „Die Kurzarbeit wird bis auf Weiteres ausgesetzt“, teilte das Unternehmen am 31. März mit. Im Rahmen der Kurzarbeit reduzierten die Mitarbeiter in bestimmten Produktionsbereichen in Hüsten ihre Wochenarbeitszeit um maximal 20 Prozent – also in der Regel von fünf auf vier Tage pro Woche (die Westfalenpost berichtete).

Keine finanziellen Einschränkungen der Mitarbeiter

Finanziell bedeutete die Kurzarbeit keine Einschränkung für die Trilux-Mitarbeiter, denn das Leuchtenunternehmen stockte das prozentuale Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit freiwillig auf 100 Prozent auf und leistete damit einen wichtigen Beitrag für die finanzielle Sicherheit seiner Belegschaft. Von der Kurzarbeit betroffen waren rund 200 der insgesamt 1.500 Mitarbeiter. Trilux hatte am 1. Februar 2021 Kurzarbeit in Teilbereichen der Fertigung eingeführt, um auf drohende Absatzschwankungen flexibel reagieren zu können. Mittlerweile verbesserte sich die Produktnachfrage.

Der für das Werk seit dem 1. Januar 2021 geltende Sondertarifvertrag – unter anderem bis zu 2,5 Stunden zusätzliche Wochenarbeitsstunden ohne Lohnausgleich und die Zusage, keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2025 auszusprechen – war von der Kurzarbeiterregelung nicht betroffen. „Auch die geplanten Investitionen standen zu keinem Zeitpunkt zur Debatte“, betont das Leuchtenunternehmen. Trilux plant weiterhin in den kommenden fünf Jahren einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in das Werk in Hüsten zu investieren – Stichwort Zukunftstechnologien und Digitalisierung.