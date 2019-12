Die Polizei leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Hüsten. Stau nach einem Unfall auf der B229 in Hüsten: Die Polizei gibt den Zubringer nach der Unfallaufnahme wieder frei.

Hüsten: Verkehrsunfall sorgt für langen Stau

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der B 229 am Zubringer in Hüsten gekommen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Allerdings sorgte der Unfall für einen größeren Stau in Hüsten. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geführt. Die Polizei bat ortskundige Fahrer jedoch, den Bereich weiträumig zu umfahren. Einige zeit später konnte die Straße wieder freigegeben werden.