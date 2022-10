Hüsten: Waffeln mit Gedöns im Galli cantu am Hüstener Markt

Hüsten. Das ehrenamtliche Buch + Café „Galli cantu“ am Markt in Hüsten öffnet für all diejenigen, die in kühlen Zeiten herzliche Begegnungen mögen.

„In der Corona-Zeit konnten wir einfach nur schließen - der Lockdown galt für alle, so auch für uns“, sagt Birgitta Weber-Bange, „aber in der aktuellen Krise können wir etwas tun: Wir können Begegnungen schaffen und dem kalten Winter einen Wärmepunkt geben“. Mit dem sogenannten Wärmepunkt möchte das ehrenamtliche Team rund um das Buch-Café Galli cantu ihr Angebot für die Wintermonate erweitern und auch montags und dienstags zwischen 15 und 18 Uhr öffnen.

Bislang ist das Café mit barrierefreiem Zugang für Jedermann mittwochs bis freitags (15 bis 18 Uhr) geöffnet. Birgitta Weber-Bange ist neben Norbert Albersmeier Teil des vierköpfigen Kernteams, das sich zudem alle zwei Monate zwecks Austausch und Herauskristallisierung neuer Ideen trifft. „Im Café selbst sind wir jedoch ein großes Team - bis zu 20 Leute“, erklärt Birgitta Weber-Bange.

Hüsten: Ehrenamtler für den Wärmepunkt gesucht

Für den „Wärmepunkt“ montags und dienstags suche das Team noch nach weiteren Menschen, die Interesse an einem erfüllenden Ehrenamt hätten. Unter dem Motto „Mithelfen oder auch einfach mit dabei sein!“ findet daher am Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, ein erstes Informationstreffen im Café Galli cantu am Hüstener Marktplatz statt. Interessenten können einfach, ohne Anmeldung, vorbeischauen - oder auch an jedem anderen Tag während der Öffnungszeiten.

„Zu unseren Gästen gehören Menschen ohne festen Wohnsitz ebenso, wie ältere Menschen oder auch junge Mütter und Familien“, sagt Norbert Albersmeier. „Außerdem sind wir auch integrativ aktiv. Unsere Gruppe ´Christen für Flüchtlinge` lädt häufig auch Neubürger ins Café ein“.

Für Menschen ohne festen Wohnsitz gebe es Gutscheine im Pfarrbüro, mit denen dann im Café eine heiße Suppe oder Ähnliches gegessen werden könne. Ob Kaffee trinken, Kuchen genießen, Waffeln mit Gedöns (so nennt das Team seine Waffeln mit Allerlei) essen oder auch einfach nur Zeit und herzliche Gespräche genießen - im Café Galli cantu gibt es viel zu erleben.

Malangebote, Filmvorstellungen und Eltern-Kind-Nachmittage

Etwas Besonderes ist auch der begehbare Bücherschrank. Hier kann direkt vor Ort gelesen oder schlichtweg ein Buch mit nach Hause genommen werden. Entweder man bringe es irgendwann zurück oder aber man stelle ein anderes Buch (in den letzten 15 Jahren erschienen) ins Regal.

Bücher lesen, mitnehmen, zurückbringen oder austauschen und behalten. Neben der Möglichkeit, selbst zu lesen, gibt es auch Lesungen im Begegnungscafé. Foto: Thora Meißner

Vom kreativen Malangebot, hinweg über Filmvorstellungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten bis hin zu Eltern-Kind-Nachmittagen alle zwei Wochen mittwochs (nächstes Mal am 26. Oktober). Für die Kinder gibt es eine tolle Spielecke.

Zudem besteht auch noch die Möglichkeit, fair verarbeitete gehandelte (Kaffee-)Produkte zu erwerben. In diesem Zusammenhang fungiert das Café als Nebenstelle des Herdringer „1-Welt-Ladens“.

Snacks in Hüsten nach dem Gottesdienst

An jedem ersten Sonntag im Monat bietet das Café Snacks nach dem Gottesdienst. Des Weiteren an jedem ersten Samstag im Monat einen frisch gekochten Eintopf für die Menschen, die gerne in Gemeinschaft essen möchten. Alles zu moderaten und familienfreundlichen Preisen.

Natürlich freue sich das Team auch über Spenden (beispielsweise in Form eines Trinkgeldes), denn mit diesen Geldern unterstütze es wiederum andere Initiativen. Halbjährlich werden diese Spenden weitergeleitet - beispielsweise, so bisher, an die Flutgebiete im Sommer 2021, die „Lebenshilfe für Afrika“, die Csilla-von-Boeselager-Stiftung für die Ukraine und die Lepra-Hilfe in Nepal. Auch Projekte vor Ort sollen mit eingehenden Spenden unterstützt werden.

„Ich denke, was hier geschieht ist Glaube pur“

Jeden Donnerstag findet ein Basar im Galli cantu statt, auf dem Selbstgemachtes angeboten wird. Der Erlös ginge ebenfalls an diverse soziale Projekte.

Christiane Feldmann, Gemeindereferentin der Pfarrei St. Petri spricht aus: „Ich denke, was hier geschieht ist Glaube pur. Das Evangelium, das gelebt wird. Neben dem Café Zeitgeist, das ebenfalls an Orten dieser Pfarrei entstanden ist, geschieht das, was uns als Kirche im Moment glaubhaft sein lässt.

Wer das Buch + Café Galli cantu kennenlernen möchte, kann dies auch beim Hüstener Herbst am Sonntagnachmittag, 16. Oktober. Wer sich tiefgründiger informieren möchte, kann sich auch via Email an das Begegnungscafé Calli cantu wenden: gallicantu@t-online.de.

