Hüstener Ex-Diakon kommt als Priester zu Röttger in Soest

Hüsten/Soest. Stiehler geht zu Röttger: Ein Diakon, der in Hüsten war und nun Priester ist, geht zu einem Geistlichen, der ebenfalls in Hüsten war.

Der frühere Diakon der St.-Petri-Pfarrei, Michael Stiehler, der am Samstag, 3. Oktober, im Paderborn Dom zum Priester geweiht wurde, wird als Vikar im pastoralen Raum Pastoralverbund Soest eingesetzt. Leiter des Pastoralen Raumes ist Propst Dietmar Röttger, der früher Pfarrer der Hüstener St.-Petri-Pfarrei war. Der Dienstsitz von Vikar Michael Stiehler ist die Vikarie an St. Patrokli in Soest.