Hüstener Freizeitbad Nass ab 8. Juni wieder geöffnet

Der niedrige Inzidenz-Wert macht es möglich: Das Nass öffnet am Dienstag, 8. Juni, wieder. Es war zuvor seit sieben Monaten geschlossen.

Hüsten. Das Freizeitbad Nass öffnet am Dienstag, 8. Juni, wieder zu den üblichen Zeiten. Es gelten allerdings Einlassbeschränkungen: Für Sportbecken und Erlebnisbad maximal 200 Besucher zeitgleich; Sauna: maximal 120 Besucher zeitgleich; Fitnessstudio: höchstens 12 Besucher zeitgleich. Kurse werden in den festgelegten Gruppengrößen durchgeführt.

Einlassvoraussetzung: Getestet, vollständig geimpft oder genesen

Einlasserfordernis: Negativtestnachweis nicht älter als 48 Stunden oder nachgewiesene Immunisierung nach einer genesenen Covid-19-Erkrankung oder nachgewiesene vollständige Impfung. Bei typischen Symptomen einer Corona-Infektion bleibt der Zutritt verwehrt! Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis generell ausgenommen.

Für den Nass-Besuch können keine Reservierungen vorgenommen werden. Die Rückverfolgbarkeit muss über Luca-App oder Formulare in Papierform (Auslage im Eingangsbereich oder Download auf Homepage) sichergestellt werden. Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske ist in gekennzeichneten Bereichen im Nass nötig. In der Sauna sind Personenzahlen je Aufguss begrenzt. Die Plätze werden zugelost

