Der Hüstener Herbst lockt auch in diesem Jahr Besucherinnen und Besucher mit einem Landmarkt nach Hüsten.

Verkaufsoffener Sonntag „Hüstener Herbst“ präsentiert am Sonntag viele Aktionen

Hüsten. Verkehrs- und Gewerbeverein Hüsten präsentiert abwechslungsreiches Programm. „Landmarkt“ auf Kirchplatz

Der Verkehrs und Gewerbeverein Hüsten e.V. präsentiert auch in diesem Jahr beim Hüstener Herbst wieder ein abwechslungsreiches Programm. An verschiedenen Plätzen rund um den Hüstener Markt wird am 15. Oktober jede Menge los sein.

„Eltern sollten sich viel Zeit nehmen, denn eine Vielzahl interessanter Programmpunkte und jede Menge Unterhaltung erwartet die großen und kleinen Besucher“, sagt VGH-Vorsitzende Angelika Geue. Das Organisationsteam hat sich wieder einiges einfallen lassen und freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Die Aktionen sind über ganz Hüsten verteilt: Auf dem Lidl-Parkplatz wird der Auto und Motorrad Club Arnsberg um Dirk Waldeyer eine Oldtimerschau zeigen. Zudem präsentieren mehrere Autohäuser die neuesten Pkw-Modelle und Motorräder. In der Ludgeri-Passage und auf dem Kress-Parkplatz stellen sich Hüstener Vereine vor. Vor dem „Markt 5“ in der Passage wird ein Herbstmarkt stattfinden, wo Silvia Ganter eine große Auswahl ihrer selbst gestrickten Wollsocken anbietet und Elisabeth Liedtke mit ihren selbst gemachten Körner- und Zirbenkissen in verschiedenen Größen und Mustern kommt.

Ein „Landmarkt“ ist die Attraktion rund um den St. Petri-Kirchplatz. Hier werden frische Produkte aus der Region angeboten: Bienenhonig aus der Winterberger Hochheide, Marmeladen nach Omas Rezepten, Holzofenbrot aus dem „Alten Testament“ in Sundern, Käsespezialitäten aus dem Sauerland und aus Bayern, frisch geräucherte Forellen aus dem Lennetal sowie natürlich Spezialitäten vom Grill.

Ab 13 Uhr wird zum „Shoppen am Sonntag mit der ganzen Familie“ eingeladen. Zahlreiche Geschäfte präsentieren ihr aktuelles Sortiment mit günstigen Angeboten an diesem Wochenende.

