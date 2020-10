Hüstener Herbst trotz Pandemie

Hüsten. „Abgespeckte“ Version findet am 18. Oktober statt. Trotz Corona-Schutzverordnung bekommen die Besucher ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Eine abgespeckte Version des Hüstener Herbstes hat das Organisationsteam des Verkehrs- und Gewerbevereins Hüsten für den 18. Oktober in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. „Innerhalb von nicht mal zwei Wochen haben wir die Veranstaltung für dieses Jahr auf die Beine gestellt“, freute sich Rupert Schulte gestern Morgen bei der offiziellen Präsentation. Die Genehmigungen für den Hüstener Herbst haben in diesem Jahr nur drei Tage gedauert. „Das ist alles erschreckend schnell gegangen, und ich war überrascht, dass alle Sponsoren sofort wieder zugesagt haben“, so Schulte. Allerdings müssen viele Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Ohne Auflagen hätte der Verkehrs- und Gewerbeverein die Zusage nicht erhalten.

Malerin bei der Arbeit zuschauen Beim Hüstener Herbst wird eine Künstlerin demonstrieren, wie sie ihre Bilder malt. Dafür ist vor dem Geschäft am Markt 5 eine Staffelei aufgestellt und die Besucher können sich davon überzeugen, wie die Künstlerin die Farben auf die Leinwand bringt. Im Ladenlokal werden Bilder der Künstlerin, ihr Name ist noch geheim, präsentiert.

„Ein Sicherheitsdienst wird an dem Tag herum gehen und immer wieder darauf achten, dass die Besucher die nötigen Abstände einhalten“, erklärt Schulte.

Trotz der Corona-Pandemie bekommen die Besucher ein abwechslungsreiches Programm und viel Unterhaltung geboten. Bei der traditionellen Veranstaltung lädt der Verkehrs- und Gewerbeverein Hüsten (VGH) von 10 bis 18 Uhr zum Verweilen in die Hüstener Innenstadt ein. Ein reichhaltiges Angebot aus regionalen Produkten, Musik und Fahrkultur wird die Gäste an diesem Tag erfreuen. Der Hüstener Herbst findet auch in diesem Jahr auf verschiedenen Plätzen statt, wo sich Firmen, Vereine und Gruppen präsentieren werden.

Landmarkt an der Petri-Kirche

Rund um die Petri-Kirche wird der 7. Hüstener Landmarkt mit zahlreichen Ständen vertreten sein. Da der Käsemarkt in diesem Frühjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, sind einige Käsehändler aus der Umgebung am 18. Oktober dabei. Auf dem Landmarkt werden viele Händler ihre regionalen Produkte anbieten. Neben Käsespezialitäten präsentieren unter anderem auch heimische Landwirte ihr Biofleisch. Aus dem Sauerland gibt es Forellen und Saiblinge, eine große Auswahl an Bienenhonig, Kräutern, hausgemachter Marmelade, Holzofenbrot sowie frisches Obst vom Möhnesee.

Kein Getränkewagen

Aus Sicherheitsgründen wegen Covid 19 muss der Veranstalter auf einen Getränkewagen verzichten. Die Saftpresse aus Bad Sassendorf hatte in den vergangen Jahren viel zu tun. Ab 9.30 Uhr wird das Apfelsaftmobil die Äpfel der Bürger aus den eigenen Gärten zu Apfelsaft pressen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Terminabsprache erwünscht. Die Geschäfte laden ab 13 Uhr zum Bummeln und Shoppen ein. Eine Jazzband sorgt für die musikalische Unterhaltung. Auch bei den Musikern gelten besondere Schutzmaßnahmen. Die Instrumente werden „spucksicher“ eingepackt; Sicherheitsleute passen auf, dass der Abstand zu den Zuhörern groß genug ist.

Auf dem Parkplatz Freiheitsstraße wird Dirk Waldeyer vom Auto- und Motorrad-Club Arnsberg mit dem Verein verschiedene Oldtimer präsentieren. Autohändler zeigen auf dem Gelände von Lidl ihre neuesten Modelle. Auch hier erschwert die Corona-Pandemie die Vorführung. Wenn ein Gast sich in ein Auto setzt, muss das Fahrzeug von innen desinfiziert werden. Allerdings sind die meisten Händler froh, dass wieder etwas stattfindet – und freuen sich auf diesen Tag.