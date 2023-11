Hüstener Jecken haben ein ganz eigenes Dreigestirn

Hüsten Die Sessionseröffnung des Karnevalsvereins HüKaGe kommt mit dreifachem Prinzenzauber daher. Wir stellen die Majestäten vor.

Der Karneval hat in Hüsten einen spektakulären Start hingelegt, getreu dem diesjährigen Motto: „Der Kälberexpress unterwegs zu seinen Freunden“. Dabei hat der Karnevalsverein HüKaGe (Hüstener Karnevalsgesellschaft) zum ersten Mal in seiner Geschichte gleich drei Prinzenpaare präsentiert.

Mit Spannung erwarteten die Jecken der Region den Auftakt der närrischen Tage, und die Sessionseröffnung enttäuschte nicht. Neben den neuen Prinzenpaaren sorgten auch weitere Akteure für einen gelungenen Abend im Vereinsheim des befreundeten GVU. So klatschten, sangen und schunkelten alle begeistert zu den Akkordeonklängen von Ehren-Senator Waldemar Senft, der den Karnevalsauftakt wieder einmal mit seiner Musik begleitete.

Sessions-Eröffnung der Hüstener Karnevalsgesellschaft: Ehren-Senator Waldemar Senft begleitete den Karnevalsauftakt wieder einmal mit seiner Akkordeon-Musik. Foto: Ralf Litera / WP

Einen kurzweiligen Schwank präsentierte in diesem Jahr Volker Hüttemeister, und die Tanzgarden des Vereins zeigten Ihren Gardetanz und den gemeinsamen Showtanz. Sitzungspräsident Michael Hücker geleitete durch den bunten Abend und bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Engagement im Verein.

Abschied von Hermine und Mirco

Die HüKaGe verabschiedete sich mit viel Applaus und den bekannten „Kälber! Helau!“ Rufen vom amtierenden Prinzenpaar Hermine die I., die Liebevolle und Prinz Mirco der I., der polnische Sizilianer und dem Jugendprinzenpaar Prinzessin Lara, die I., die sportliche Tanztrainerin und Prinz David der I., der vielseitige Zocker, die ihre Insignien zum Ende ihrer Regentschaften nun an ihre designierten Nachfolger überreichten.

Die neuen Majestäten

Das Erwachsenenprinzenpaar, Prinz Christian der I. und Prinzessin Tanja die I., verspricht, die närrische Tradition in Hüsten auf eine neue Stufe zu heben. Prinz Christian Becker und Prinzessin Tanja Martin sind erfahrene Karnevalisten, die mit ihrer Begeisterung und ihrem Engagement die Herzen der Jecken im Sturm erobern werden.

Das Jugendprinzenpaar, Prinzessin Verena die I., die Vielseitige und Prinz Daniel der I., der Weltenbummler, sind die jungen Vertreter des Hüstener Karnevals. Mit 17 Jahren ist Prinzessin Verena Federupp, eine talentierte Schülerin, die bereits eine beeindruckende Karriere als Trainerin der Tanzgarde des Vereins und im Karneval als ehemalige Kinderprinzessin hinter sich hat. An ihrer Seite steht ihr Prinz, Daniel Bechthold, ein ebenso engagierter 16-jähriger Schüler.

Das Kinderprinzenpaar, Prinzessin Nina die I., die sportliche Tänzerin, und Prinz Lutz der I., der flinke Biker, setzt einen weiteren Glanzpunkt auf die diesjährige Session. Die 13-jährigen Schüler Nina Federupp und Lutz Hoffman sind bereits in jungen Jahren echte Karnevalsprofis. Ihre frische und lebhafte Art wird sicherlich die Herzen der kleinen und großen Jecken gleichermaßen erobern.

Vielfältig und lebendig

Die Wahl von gleich drei Prinzenpaaren zeigt, wie vielfältig und lebendig der Karneval in Hüsten ist. Hier ist Platz für Jung und Alt, für erfahrene Narren und Nachwuchstalente. Die Sessionseröffnung der HüKaGe war der perfekte Auftakt für eine bunte, aufregende und fröhliche Karnevalszeit, die die Menschen in Hüsten und Umgebung in den kommenden Monaten begleiten wird. Hüsten und die Region dürfen sich auf eine Vielzahl von Veranstaltungen freuen, die von den Prinzenpaaren und vielen begeisterten Karnevalisten gestaltet werden.

