Hüstener Kirmes bis 2026 gesichert!

Hüsten. Für die Jahre 2023 bis 2026 stehen die Termine für die Hüstener Kirmes bereits fest.

Um das größte Volksfest des Sauerlandes zu organisieren, bedarf es einer guten Planung. Dazu trifft sich der erweiterte Vorstand der Hüstener Kirmesgesellschaft regelmäßig im Büro-Container an der Arnsberger Straße. Die Verantwortlichen besprechen schon sehr früh die Maßnahmen für das anstehenden Fest im September. Das „Hauptquartier“ der Kirmesmacher dient auch dem Tierschau-Team für die Vorbereitung der großen Tierschau am Kirmes-Montag (dieses Jahr am 11. September 2023).

Fach- und Hilfskräfte dringend gesucht

Nun wurde das Veranstaltungsbüro mit den Terminen der nächsten vier Jahre versehen. So können sich Kirmesfans langfristig die Termine freihalten, um ausgiebig in Hüsten zu feiern. Mit den bislang eingegangenen Bewerbungen der Schausteller zeigen sich die Organisatoren sehr zufrieden. Doch wie in vielen Bereichen, fehlt es auch bei den Schaustellern an Fach- und Hilfskräften, daher mussten einige Beschicker der Kirmes, ihre Bewerbung zurückziehen, was für die Planung immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Dennoch sind alle zuversichtlich, vom 8. bis 12. September eine tolles Fest feiern zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg