Hüstener Narren laden zu Prunksitzung und Kinderkarneval

Hüsten Auch die große Altweiberparty wird von der „HüKaGe“ veranstaltet. Die drei Prinzenpaare machen auf die Höhepunkte aufmerksam.

Die Hüstener Karnevalsgesellschaft von 1937 (HüKaGe) lädt unter dem Motto „Der Kälberexpress unterwegs zu seinen Freunden“ alle Narren dazu ein, die Karnevalssession 2023/2024 gemeinsam zu feiern. Angeführt vom amtierenden Prinzenpaar Prinzessin Tania I., die Liebliche von der Algarve, und Prinz Christian I., der flinke Schrauber, verspricht die Gesellschaft eine Zeit voller Spaß und Frohsinn. Besonders außergewöhnlich präsentiert sich der Verein in diesem Jahr mit nicht nur einem, sondern gleich drei Prinzenpaaren. Neben dem Hauptprinzenpaar bereichern auch das amtierende Jugendprinzenpaar Prinzessin Verena die I., die Vielseitige, und Prinz Daniel der I., der Weltenbummler, sowie das Kinderprinzenpaar Prinzessin Nina die I., die sportliche Tänzerin, und Prinz Lutz der I., der flinke Biker, die karnevalistische Vielfalt der HüKaGe.

Auch das traditionelle Massenschunkeln gehört bei der Prunksitzung in der Schützenhalle immer dazu. Foto: WP

„Die kommenden Wochen bieten zahlreiche Gelegenheiten, uns überall in der Region zu begegnen, da wir als Verein aktiv an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Damit möchten wir sicherstellen, dass dieses wundervolle Brauchtum lebendig bleibt“, betont Markus Federupp, der 1. Vorsitzende der HüKaGe. Ein Höhepunkt der Session ist zweifelsohne die große Prunksitzung am Samstag, 3. Februar, um 19.31 Uhr in der Schützenhalle Hüsten. Sitzungspräsident Michael Hücker und seine Stellvertreterin Hermine von Papen freuen sich bereits jetzt auf einen Abend voller hochkarätiger Unterhaltung. Neben den eigenen Tanzgarden erwartet die Gäste unter anderem das Jägerorchester aus Neheim und die Show der KG Husaren Grün-Weiß aus Siegburg. „Mundgerecht“ aus Köln bringen zudem kölsche Karnevalshits direkt ins Sauerland. Michael Hücker: „Wir haben auch einige Überraschungsacts, die die Stimmung weiter anheizen werden. Und aus Menden freuen wir uns auf die ‚Pömpelgarde‘ mit ihrem Programm ‚Macho Macho‘.“

Am Folgetag, 4. Februar, steht die Hüstener Schützenhalle ganz im Zeichen der kleinen Narren. Die HüKaGe lädt zum Kinderkarneval ein, bei dem nicht nur das originellste Kinderkostüm prämiert wird. Der Zirkus Ronalli begeistert mit Akrobatik, Dinosauriern und „BumbleBee“ von den „Transformers“. Die drei Tanzgarden der HüKaGe sorgen mit Show- und Gardetänzen für ein buntes Programm, während der TV Neheim mit seinem Showtanz für Unterhaltung sorgt. Das Kinderprinzenpaar und das Jugendprinzenpaar stehen für Fotos bereit. Karten für beide Veranstaltungen sind bei Facebook, Instagram oder direkt an der Kasse erhältlich. Ein besonderer Dank geht an das Reisebüro Meyer auf der Marktstraße, das ebenfalls Karten für beide Veranstaltungen im Vorverkauf führt. Auch in diesem Jahr wird die HüKaGe gemeinsam mit dem GVU und der Schützenbruderschaft Hüsten die „Karneval XXL“, die große Altweiberparty in der Schützenhalle Hüsten veranstalten. Der 1. Vorsitzende Markus Federupp verspricht: „Wir knüpfen an den Erfolg des letzten Jahres an und wollen erneut ein großartiges Event in Hüsten bieten. Zeigen wir, dass auch wir hier wissen, wie man Karneval lebt!“

