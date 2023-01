Hüstener Programm für 2023 steht

Hüsten. Heimatkreis „Freiheit Hüsten“ stellt die Pläne von 45 Hüstener Vereinen vor.

Am Samstagmorgen ist die Atmosphäre auf dem Hüstener Kirchplatz grau und trist, kaum ein Mensch ist hier zu erblicken. Das ist sicherlich dem wolkigen und verregneten Wetter geschuldet, darüber hinaus steht die Stimmung am Silvestertag aber auch symptomatisch für das gesamte Jahr 2022, das von Energiekrise, Ukraine-Krieg und Coronavirus geprägt war.

Freiheit Hüsten Die ehemalige Gemeinde (Freiheit) Hüsten wurde am 1. April 1941 mit Neheim zur Stadt Neheim-Hüsten zusammengelegt. Am 1. Januar 1975 wurde Neheim-Hüsten mit Arnsberg und anderen Gemeinden zur neuen Stadt Arnsberg zusammengeschlossen. Der Stadtteil Neheim-Hüsten wurde 1983 in die Stadtteile Neheim und Hüsten geteilt.

Inmitten dieser Einöde warten allerdings die Vertreter des Heimatkreises „Freiheit Hüsten“, um eine hoffnungsvolle Aussicht für das neue Jahr aufzuzeigen. Denn das Programm aus ihrem „Veranstaltungskalender 2023“ verspricht wieder mehr Normalität und eine Rückkehr zu alten Standards – was die Aktivität der 45 Hüstener Vereine angeht.

Dabei kann sich der Kalender, der von Helmut Melchert als erstem Vorsitzenden des Heimatkreises und seinen Vereinskollegen herausgegeben wird, auf eine fast 20-jährige Tradition berufen, zum zehnten Mal erscheint er zudem in der bunten Form als Heftchen. Praktisch, gebündelt und mit allen wichtigen Informationen komme das Blatt gut bei den Hüstenern an: „Wir haben alles Wichtige für die lokalen Veranstaltungen und die Vereine dahinter hier drin geballt, das verhindert auch Parallelprogramme. Über 245.000 Mal wurde unser Kalender deshalb allein 2022 online aufgerufen!“, so der zweite Vorsitzende des Vereins, Rupert Schulte.

Bei der Sparkasse, Volksbank oder der Post kann man sich ab dem 2. Januar dieses Heftchen mitnehmen. Foto: Tim Drinhaus / WP

In diesem Jahr sei es zudem besonders wichtig, die lokal ansässigen Gruppen und Gemeinschaften zu repräsentieren, so Melchert, denn „in den vergangenen Jahren ist die Aktivität vieler Vereine stark zurückgegangen. Da hat Corona eine große Rolle gespielt. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass alles wieder in normale Bahnen gerät“.

Auflage von 2000 Exemplaren

Um diese Rückkehr in die alten Strukturen und die Außendarstellung der örtlichen Gruppierungen zu unterstützen, beträgt die Druckauflage des Veranstaltungskalenders 2000 Exemplare, die ab dem 2. Januar an vielen zentralen Orten in Hüsten ausliegen, zum Beispiel bei der Sparkasse, Volksbank oder der Post. Außerdem gibt es erneut die Möglichkeit, sich das Blatt online auf www.huesten.de kostenlos herunterzuladen. Dabei sei die besondere Unterstützung jedoch nicht nur wegen der Schwächung durch das Virus, sondern auch wegen des Nachwuchsproblems der Vereine ein besonders aktuelles Thema.

So erklärt Schulte, dass der demografische Wandel auch vor dem Hüstener Vereinsleben keinen Halt gemacht habe und daher nun einige Vereine mit Überalterung und fehlendem Nachwuchs zu kämpfen hätten. Letzten Endes gehe dieses Problem alle Bewohner der „Alten Freiheit“ an, denn: „Ohne Vereine gibt es kein Gemeinwesen, das ist ganz einfach“, so Schulte.

Vor dem Hintergrund können sich die Vertreter des Vereins aber auf ein lebendiges Jahr 2023 freuen, eines, das sowohl Vereine als auch Gemeinwesen stärkt. Der zweite Vorsitzende des Vereins freut sich beispielsweise „am meisten auf die Großveranstaltungen: Käsemarkt, Hüstener Herbst und Kirmes“.

Auch die „Kleinen“ gut vertreten

Des Weiteren zeigt der Veranstaltungskalender ein noch darüber hinaus vielseitiges Programm mit einigen Höhepunkten auf.

Neben den Klassikern wie der von der Hüstener-Karnevals-Gesellschaft (HüKaGe) initiierten Weiberfastnacht am 14. Februar oder dem Schützenfest vom 10. bis 12. Juni sind auch die Jahresversammlungen, Wanderausflüge oder Vereinsfeste der eher kleineren Gruppierungen aufgeführt.

Von Kleingärtnern bis hin zum Schäferhundverein findet sich jedes aktive Vereinsmitglied in Hüsten im Kalender vertreten. Besonders interessant ist dabei sicher auch das Sommerfest des lokalen SPD-Ortsvereins am 26. August, das eine der wenigen tatsächlich neu ins Leben gerufenen Veranstaltungen darstellt. Durch die Verbindung von ausgelassener Stimmung und Kontakt aller interessierten Bürger zu den politischen Verantwortlichen aus Hüsten soll die Veranstaltung ein Paradebeispiel für die erhoffte Stärkung des lokalen Gemeinwesens werden.

In der Alten Freiheit darf man somit auf ein aussichtsreiches neues Jahr gespannt sein, in dem sich die Sonne öfter mal zeigt als am vergangenen Silvestermorgen...

